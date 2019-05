El torneo maratónico le pasa factura al trabajo de la Verde







22/05/2019 - 08:20:02

Página Siete.- Un diagnóstico médico exhaustivo marcará el primer día de entrenamiento de la Selección nacional, el viernes en Santa Cruz de la Sierra. La seguidilla de partidos que tuvo el campeonato Apertura tendrá como consecuencia a varios jugadores convocados que tienen fatigas musculares y con algunas lesiones, tal es el caso de Carlos Lampe y Alexis Ribera.



Lampe se recupera de un fuerte traumatismo en la rodilla izquierda, el mismo que se produjo en el encuentro del pasado 8 de mayo frente a la Liga de Quito, por Copa Libertadores.



El arquero no jugó las últimas fechas con San José ya que inclusive se temió que su lesión sea de mayor gravedad. “Fue un golpe fuerte, pero ahora me siento bien y me estoy moviendo un poco y esperando la concentración de la selección para entrenar desde el primer día”, sostuvo Lampe.



El otro caso es del volante Alexis Ribera, de filas de Oriente Petrolero, quien también tuvo un golpe en la rodilla y fue ausencia en los últimos compromisos de los refineros.



Otros que están lastimados son los bolivaristas Leonel Justiniano, Erwin Saavedra y Diego Bejarano, quienes jugaron con distintas molestias en el cuadro celeste que fue campeón.



El preparador físico de la Verde, Jaime Jiménez, mencionó que el primer día de concentración de la verde estará dedicado casi en su integridad a un diagnóstico de la parte médica.



“Hablaremos con los muchachos porque tendremos a gente muy fatigada por el trajín que tuvieron estas últimas fechas, confió también que los más jóvenes lleguen en perfectas condiciones”, puntualizó.



Antes de viajar a Nantes, Francia, para jugar el amistosos con la actual campeona del mundo, la Verde tiene programado cuatro entrenamientos en doble turno en la capital oriental.



“Ante estas condiciones lo que haremos será trabajo de mantenimiento físico táctico. Por primera vez contaremos casi con todos los convocados ya que Marcelo Martins irá directamente a Francia”, destacó Jiménez.



El viaje de la Verde a territorio francés se producirá el miércoles 29 por la mañana, con escala en Madrid, antes de llegar al día siguiente al destino final.



Después del compromiso amistoso del seleccionado nacional, la delegación se trasladará a Sao Paulo, el 4 de junio, 10 días antes del debut frente a Brasil, en la capital paulistana.



“Una vez que estemos en Sao Paulo aumentaremos las cargas, ya que tendremos un buen tiempo antes de nuestro debut”, comentó Jiménez.