El Tigre va por la tercera victoria consecutiva







22/05/2019 - 08:17:17

EL País.- The Strongest quiere finalizar el torneo Apertura con una victoria que le permita ampliar su buena racha y acomodarse en la segunda posición. Este miércoles, jugará contra Always Ready a partir de las 20:30, en el estadio Hernando Siles, de la sede de gobierno.



El elenco de Achumani viene de ganar los dos recientes compromisos frente a Blooming (3-1) y Bolívar (3-1) en su intento por seguir dando pelea por el título, pero el puntaje no le alcanzó y sólo quiere cerrar su actuación con la cabeza en alto y en compañía de su hinchada.



Los aurinegros se dieron el gusto de vencer a Bolívar, coronado como campeón del Apertura una fecha antes, y opacar la fiesta el pasado domingo. El plantel del entrenador Pablo Escobar quiere pasar de la tercera a la segunda casilla.



Por expulsión, Maximiliano Ortiz será la baja dentro de los atigrados y una opción para ocupar ese puesto y completar la defensa será Gabriel Valverde. Aunque el elenco no realizó una sesión de fútbol este martes en la sesión matinal, se anticipa que Rolando Blackburn irá desde el inicio del compromiso.



Always Ready está como octava en la tabla, desde ahí no puede aspirar a un mejor sitio; pero quiere registrar un triunfo frente al Tigre para cerrar su participación en este torneo. La producción de los millonarios fue irregular en este primer semestre en el cual piso escenario profesional después de 27 años.