Amazon gana juicio a Bolivia y a 7 países por dominio de Internet







22/05/2019 - 07:06:45

Los Tiempos.- La empresa Amazon, el gigante de ventas online, ha logrado una victoria provisional en una batalla legal, abierta hace más de siete años por el derecho de uso del nombre de dominio .amazon que tenía con ocho Gobiernos de América Latina, incluyendo Bolivia, según informan medios internacionales.



El organismo que decide cómo se reparten los dominios de Internet, el Icann (Corporación de Internet para asignar Nombres y Números, por sus siglas en inglés), acordó que el dominio de la traducción inglesa de Amazonía sea provisionalmente para la compañía más valiosa del mundo a la que da nombre, que lo solicitó hace siete años.



Brasil, a la cabeza de los países amazónicos, ha expresado su malestar. De todos modos, el Icann ha abierto un periodo de 30 días de consultas públicas, de acuerdo a El País de España.



Respecto al impacto que tiene este fallo para Bolivia, el director de Bithumano (empresa especializada en tecnología y marketing digital), Marcelo Durán, aseguró que no debería tener un efecto negativo para el país.



“No tiene ninguna implicancia tecnológica para Bolivia, pero el trasfondo tiene que ver con que la gente asocie Amazon con comprar y no Amazon igual a Amazonía. Es un reflejo de lo que somos como cultura. Tiene, sobre todo, un impacto político y económico”, afirmó.



El presidente de la Cámara de Hoteleros de Bolivia, Jorge Fernández, prefirió no emitir criterio alguno sobre el fallo mientras el pleno del directorio de esa cámara no analice el tema y se pronuncie.



El Icann tomó la decisión tras un tortuoso proceso en el que se saltó sus propios plazos varias veces. El organismo internacional considera que la propuesta de la compañía no es inconsistente con las normas para otorgar dominios que incluyen consultar a los afectados en el caso de nombres geográficos.



El organismo ha recordado los esfuerzos de estos dos últimos años para que las partes alcanzaran un acuerdo “mutuamente aceptable” y que han sido muchas las reuniones celebradas, además de las propuestas y cartas intercambiadas.



Sin embargo, como en los conflictos más enquistados, no ha sido posible que los litigantes encuentren una solución por sí mismos.



Hace ya dos años que este organismo privado, creado en los inicios de Internet para poner orden en el ciberespacio, se mostró favorable a que Amazon se quede con el dominio. Pero los países donde se alza la Amazonía original litigaron con la empresa de Jeff Bezos porque querían poder de veto sobre el uso que ésta dará al cibernombre.



El País asegura que la batalla no es tanto por el uso de .amazon, sino por los subdominios que ésta pudiera crear como .amazon.hotel o .amazon.turism y que, según los países litigantes, podría perjudicar a empresas locales.







LOS OCHO PAÍSES DE SUDAMÉRICA



Los países enfrentados a Amazon son miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA): Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Colombia y Venezuela.



La Cancillería brasileña lamentó la decisión de la Icann, del 17 de mayo, de “atribuir el nombre del dominio de primer nivel .amazon a la empresa Amazon Inc., en régimen de exclusividad y en ausencia de una solución mutuamente aceptable entre la empresa y los países de la región amazónica”, dice la página de El País.