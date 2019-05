ANH confirma que gasolina Especial Plus de 87 octanos ya se vende en La Paz





21/05/2019 - 21:04:17

La Paz, (ABI).- El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gary Medrano, confirmó el martes que la gasolina Especial Plus ya se comercializa desde esta semana en las ciudades de La Paz y El Alto.



Medrano recordó que la nueva gasolina tiene 87 octanos y, por tanto, otorga un mejor rendimiento a los vehículos y se vende al mismo precio que la gasolina especial, que tiene 85 octanos, que todavía se comercializa en el mercado nacional.



"Hace 15 días en Cochabamba y desde ayer en La Paz se está vendiendo la gasolina Especial Plus, que tienen 87, 88 y 89 octanos", informó a Fides TV.



Por otra parte, Medrano dijo que se mantiene la venta de la Súper 92 y de la gasolina Premium, que están destinadas a un parque automotor de vehículos de alta gama y que tienen requerimientos de octanaje mayores.



Ese nuevo combustible, cuyo octanaje subió de 85 a 87, se vende al mismo precio que la anterior gasolina, es decir, a 3,74 bolivianos el litro, a pesar que es de mejor calidad, de acuerdo a fuentes oficiales.