Morales quiere enfrentar a un solo partido en los comicios de octubre; Mesa rechaza participar en un solo bloque







21/05/2019 - 20:59:18

Monteagudo, (ABI).- El presidente Evo Morales instó el martes a la derecha boliviana a unirse para que en los comicios generales del 20 de octubre próximo solo se enfrenten dos partidos. Mientras que el candidato del CC, Carlos Mesa, desestimó participar en un solo bloque opositor.



Morales planteo esa posición tras constatar el sábado el masivo respaldo de la población a la fórmula del Movimiento Al Socialismo (MAS) formada por Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.



"Los procapitalistas, los proimperialistas, los neoliberales del pasado tienen todo el derecho de unirse y que se unan, que bueno sería solamente dos partidos, dos movimientos políticos para enfrentarnos en las elecciones democráticamente", dijo en la inauguración de la construcción de la línea de trasmisión de 115 kilovoltios (kV) Padilla-Monteagudo- Camiri.



Morales aseguró que el pueblo boliviano ya se encuentra unido a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB), profesionales, jóvenes, simpatizantes y patriotas, entre otros varios, para respaldar al binomio del MAS y dar continuidad al desarrollo de Bolivia, tras la liberación económica, social y política.



Tras el revés de la visita de Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien reconoció la repostulación de Evo Morales, los opositores volvieron a coquetear con la idea de enfrentar en bloque al MAS en las elecciones generales de octubre, según el diario el Deber.



El más optimista de todos es Virginio Lema, postulante del MNR, quien afirmó que se tiene que hacer todo lo que se pueda para unir a la oposición.



El candidato por Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa aseguró que no dejará su candidatura a la presidencia para formar un solo bloque opositor y dijo que hacerlo sería traicionar la voluntad del pueblo que lo respalda y que representa al menos el 30% de intención de votos.



“Si yo le respondiera que estoy dispuesto a dejar la candidatura estaría traicionando la voluntad popular que me da un respaldo muy importante, yo no soy dueño de esa decisión”, expresó Mesa en rueda de prensa en Santa Cruz junto a su acompañante de fórmula, Gustavo Pedraza.



Mesa dijo que no es lo mismo tener una opción de voto del 1%, 5% ó 7%, para decidir renunciar a la candidatura, que tener una opción de voto que está en el rango del 30%, como es su caso.



“En consecuencia no estoy yo en condiciones de renunciar a una candidatura, en virtud de que hay una parte muy importante de la población que cree que soy la opción para ganar esta elección”, apuntó.



El candidato remarcó que sería realmente una “actitud inaceptable” que “este candidato a mitad de camino con el respaldo que tiene diga ‘dejo la candidatura’”.



JAIME PAZ ZAMORA



El expresidente del Estado y actual candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jaime Paz Zamora, insinuó que la "inmoralidad" de Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana (CC), fue la que impidió la unidad de la oposición.



Sin mencionar su nombre, refirió a un candidato que "formó parte del fracaso de La Haya", Paz Zamora criticó la "inmoralidad" del candidato de CC que, a su juicio, es inclusive "peor que la de Evo Morales".



Para el expresidente, Mesa es un candidato fabricado por algunos medios de comunicación, que ya lo ponían como candidato incluso tres años antes de las elecciones.