Guaidó: Cínico pedir adelanto de elecciones parlamentarias







21/05/2019 - 19:44:48

VOA.- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, calificó este martes de "cínica" la propuesta del gobierno en disputa de adelantar las elecciones parlamentarias y aseguró que le temen a las elecciones "verdaderamente libres".



La propuesta de una elección legislativa adelantada y la extensión del periodo de sesiones de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es la más reciente pieza del gobierno en disputa de Nicolás Maduro que entra a jugar en la actual crisis política, económica y social que vive la nación.



En la sesión ordinaria de la Asamblea, Guaidó indicó que: "es muy cínico al pueblo de Venezuela decir de adelantar unas elecciones parlamentarias cuando todos sabemos cuál es el problema. Cuando todos sabemos que lo que nos arrastró aquí fue precisamente no celebrar elecciones libres, transparentes, justas, competitivas",



El líder opositor aseguró que el gobierno en disputa le teme a las elecciones "verdaderamente libres". "¿Quién tiene duda de que unas elecciones verdaderamente libres, con un nuevo CNE, con observación internacional, sin perseguidos, con los votantes en el exterior y en Venezuela, la barre la alternativa?"



Sobre la extensión de la vigencia de la ANC "al menos" hasta finales de 2020, Guaidó indicó que "es cínico decirle a Venezuela que van ampliar un periodo de una Constituyente que no existe", sentenció Guaidó.



Aprovechó para referirse al año de la polémica elección que le dio la reelección a Maduro y que desencadenó la crisis que vive actualmente la nación sudamericana. "Un año de la profundización de la crisis venezolana. Un año de un error político - histórico que hoy paga el régimen y el partido de gobierno con todos los venezolanos, por arrastrarnos a la peor crisis, drama humanitario (...) que pretenden profundizar", indicó Guaidó.



La oposición venezolana obtuvo la mayoría en el Parlamento en diciembre de 2015 y su período de cinco años culmina en diciembre de 2020.



"Cese de la usurpación, gobierno de transición, y elecciones libres. Esa es la ruta planteada que adoptó Venezuela y en que confía claramente nuestro país", agregó.



Prensa sin acceso por tercera semana consecutiva



Unos 40 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, -parapetados detrás de sus escudos antimotines-, impidieron este martes y por tercera semana consecutiva a la prensa acceder a la sede del Palacio Federal Legislativo, ubicado en el centro de Caracas.



La Voz de América estuvo entre los medios que esperaron sin éxito fuera del Palacio Federal Legislativo, en Caracas.

Solo los legisladores y empleados del lugar pudieron cruzar el cerco de la Guardia Nacional. Los periodistas dicen que no tienen más opción que la de abordar a los diputados en los alrededores de la instalación.



Al respecto, Guaidó retuiteó un reporte del observatorio de internet Netblock que habla del bloqueo de YouTube, Periscope, Google y Bing durante la transmisión en vivo de su discurso, práctica ya recurrente.



"Atacan medios de comunicación, militarizan la Asamblea Nacional para evitar que entren periodistas, censuran, quitan papel, cierran emisoras de radio y televisión y también quitan acceso a internet", tuiteó.



La diputada Dignora Hernández, subjefa del Bloque Parlamentario 16 de Julio (Fracción 16J), fustigó la medida contra la prensa.



"El simple hecho de que hoy los medios de comunicación no puedan cubrir desde el seno del Parlamento y que hoy se encuentran acá afuera, en las adyacencias, evidencia la situación de escalada de la crisis política venezolana que tiene nombre. Se llama Socialismo del Siglo XXI. Tiene un responsable: Nicolás Maduro", dijo Hernández en un improvisada rueda de prensa en el exterior del Parlamento y bajo la mirada de la Guardia Nacional.



La diputada dijo que la crisis tiene una solución: "(Maduro) tiene que irse y es ya".



Hernández dijo también, en nombre del grupo parlamentario Fracción 16J, que rechaza el diálogo que avanza en Noruega entre representantes del presidente interino Juan Guaidó y políticos bajo las órdenes de Maduro.



"Es la quinta edición de un diálogo que siempre tiene los mismos actores, los mismos objetivos, las mismas estrategias y el fracaso como el mismo resultado", dijo Hernández.



Razones para negar el acceso de la prensa



La primera versión después de que periodistas y legisladores estuvieron impedidos de entrar al edificio del Poder Legislativo días atrás, aludió a que fuerzas de seguridad respondían a la presencia de un supuesto artefacto explosivo.



Poco después, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que tras esa "alerta" no se encontró ningún objeto que comprometiera la seguridad de los ciudadanos.



Tras varias denuncias de diputados y del propio Guaidó, quienes alegaron que el verdadero interés de Maduro era impedir las sesiones, los diputados volvieron a reunirse dentro del edificio, pero la prensa no corrió con igual suerte hasta ahora.



En las afueras del Palacio Federal Legislativo, este martes, un simpatizante de Maduro que se identificó como abogado venezolano, cuestionó a Hernández y a los diputados opositores. Explicó que estaba allí para solicitarles que expliquen la relación que mantienen con EE.UU., y preguntó por qué ellos apoyan una intervención militar".