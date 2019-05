Tres horas de acusaciones: Así fue el primer día de juicio contra Cristina Kirchner







21/05/2019 - 19:36:05

RT.- Se llevó adelante la primera audiencia del juicio que se conoce como "vialidad". Duró tres horas y se leyó una parte del requerimiento de elevación a juicio e imputaciones. La lectura continuará el siguiente lunes. Es un proceso en el que interviene el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de la Capital y la primera causa en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que llega a juicio oral.



Se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que se ocupaba de direccionar la adjudicación de obras públicas a favor de "empresarios y amigos" (puntualmente el Grupo Austral, del empresario Lázaro Báez) y luego recibir "retornos" a través de diferentes mecanismos.



Acusan el Ministerio Público Fiscal, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. Hay 12 imputados además de la senadora, van a declarar unos 160 testigos, el expediente tiene 60 cuerpos de 200 páginas cada uno y cuentan con 150 cajas con documentación.



La esperada foto



La expresidenta llegó a los tribunales de Comodoro Py en medio de un fuerte operativo de seguridad organizado por los propios jueces del tribunal, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.



La lectura empezó minutos después de las 12 del mediodía, los funcionarios judiciales se turnaron para hacerla y fue transmitida en vivo por el sitio del Centro de Información Judicial.



Acompañada por su abogado Carlos Beraldi, escuchó sentada en la última fila de los acusados en la Sala AMIA. Cada tanto, comentaba algo con el letrado o miraba el celular. En los asientos de adelante se ubicaron los otros 12 imputados (algunos actualmente en prisión). Entre ellos, el empresario Lázaro Báez y los exfuncionarios Julio de Vido y José López.



También estuvieron presentes representantes de todo el espacio político que lidera: el exministro de economía Axel Kicillof, diputados y diputadas (Mayra Mendoza, Cristina Álvarez Rodríguez, Gabriela Cerruti, entre otros), intendentes del conurbano, colaboradores cercanos (Oscar Parrilli, Héctor Recalde, "Wado" de Pedro) y líderes de la lucha por los derechos humanos.



De hecho, quien quisiera sacar la buscada foto de la expresidenta "sentada en el banquillo" no podía evitar que de fondo aparecieran Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo).



La causa "vialidad"



Se investigan 51 contratos de obras viales, que son las que se asignaron al grupo empresario del total de 83 que se gestionaron desde Santa Cruz (la provincia de la que surgió Néstor Kirchner) entre 2003 y 2015.



El procedimiento –según el requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía– se habría basado en cuatro pilares: insertar al empresario en cuestión en el negocio de la construcción vial, exportar la estructura provincial a nivel nacional, concentrar ese tipo de obra pública en Santa Cruz, direccionar la adjudicación y pagarla de más.

Denuncia matutina de Cristina Kirchner



La jornada –extremadamente política– había empezado con un descargo en redes sociales de la expresidenta y senadora. Calificó lo de hoy como un nuevo capítulo de la "persecución judicial".



Confirmaba que asistiría a la audiencia y recordaba el comienzo: una denuncia del gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales en Santa Cruz. Se refiere a que todo empezó con una presentación (en 2016) de Javier Iguacel, entonces flamante titular de Vialidad Nacional.



Según ella, se trata de "un refrito de denuncias desde el año 2008 armadas por diputados de la Coalición Cívica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito". También volvió a aclarar que se trata de licitaciones realizadas por un órgano provincial (y no nacional) que no pasaban por sus manos.



"Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial", escribió.



Aseguró que no se trata de hacer justicia sino de armar una "cortina de humo" para así "distraer a los argentinos y las argentinas –cada vez con menos éxito– de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo".



El ministro de Justicia, Germán Garavano, respondió a las declaraciones de Fernández de Kirchner en medios y dijo que el procedimiento es "un acto de justicia".



La "perla" de la jornada



A principios de este mes, la presentación de su primer libro "Sinceramente" constituyó todo un hecho político. La sala de la Feria del Libro se llenó y, afuera, miles de militantes acompañaron a la senadora.



Entre ellos, Alejandra. Su historia –que contó al canal C5N durante un móvil– se viralizó. El relato emocionó a todos: relató que en 2003 (cuando asumió Néstor Kirchner) vivía en la calle y describió cómo a lo largo de las presidencias del kichnerismo pudo estudiar, conseguir trabajo y hacer que sus hijos también se formen.



Este martes cerca de las 11 de la mañana, cuando Cristina Fernández de Kirchner salió de su departamento en Recoleta rumbo a los tribunales, Alejandra la esperaba para darle un abrazo.