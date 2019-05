Comandante de la Policía de Santa Cruz niega ante la Fiscalía vínculos en caso Montenegro







21/05/2019 - 19:30:04

Santa Cruz, (ABI).- El comandante de la Policía de Santa Cruz, Igor Echegaray, se presentó voluntariamente el martes en oficinas de la Fiscalía Departamental para negar vínculos con el empresario constructor, Mauricio Higa, implicado en el caso del acusado por narcotráfico, Pedro Montenegro.



Echegaray, en una audiencia cautelar del policía, Miguel Saldaña, fue relacionado con Higa.



"Por las declaraciones del imputado Saldaña me he sentido aludido, ya está bueno que las personas que se encuentren involucrados en grupos delictivos, en temas de narcotráfico, de cuyas convicciones y elementos de prueba lo tiene el Ministerio Público, vengan enlodando a gente y personas que nada tenemos que ver", dijo tras presentarse ante la comisión de fiscales que atiende ese caso.



Echegaray, que llamó "cobarde" a Saldaña, afirmó que tuvo conversaciones con Higa, pero referidos a temas de seguridad para la Asociación de Comparsas Carnavaleras, de la cual la madre del empresario sería socia y miembro.



El jefe policial dijo que entregó a la Fiscalía el extracto de las conversaciones y los audios que sostuvo con Higa y explicó que en las mismas no hay indicio de una acción ilegal que está referida a los delitos que se investigan.



Saldaña fue el séptimo policía que fue enviado a la cárcel de Palmasola, acusado de encubrimiento por supuestos vínculos con Montenegro, debido a llamadas que realizó a Higa, que según la Fiscalía es quien lavaba dinero para el narcotraficante.