Quintana: Necesitamos construir una sociedad más sensible y solidaria para las personas con discapacidad

21/05/2019 - 19:18:23

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó el martes que la sensibilización de la sociedad respecto a las personas con discapacidad es una tarea esencial en el país y de este sector para lograr la igualdad de los derechos en el Estado Plurinacional de Bolivia.



"Tenemos que sensibilizar a la sociedad y para ello tenemos que utilizar mecanismos e iniciativas creativas, tenemos que utilizar sistemas de socialización creativos para que la sociedad entienda que las personas con discapacidad también tienen derechos plenos para desarrollarse de manera integral", sostuvo durante la inauguración del VIII Congreso Nacional Extraordinario de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (Fenaciebo), que se celebró en su sede social.



Quintana planteó que, para el aniversario 200 de la Patria (2025), las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos constitucionales a partir de la construcción de la vanguardia de la inclusión social y que ésta no solo tenga un alcance nacional sino en Latinoamérica.



"Bolivia debería ser el ejemplo en América Latina del reconocimiento de ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad; esa debería ser nuestra meta para incorporar al programa de gobierno 2025 para que el presidente Evo (Morales) pueda hacer realidad esa condición de vanguardia del ejercicio pleno de los derechos constitucionales de las personas con capacidades diferentes", dijo.



Para que eso se cumpla en los próximos cinco años, explicó que el Gobierno y las personas con discapacidad comparten una responsabilidad en el trabajo para lograr la conquista de más derechos que hagan posible un mayor desarrollo integral en beneficio de ese sector de la población y que para ello, se deben realizar reuniones y acciones para sensibilizar a la población.



"Tenemos que seguir el ejemplo que ustedes nos están dando hoy día, el de convocar a sus congresos, ampliados y asambleas para discutir libremente cuáles deberían ser esos objetivos (...) necesitamos conquistar no solamente más derechos, sino ejercerlos haciendo un doble trabajo, el de sensibilizar a la propia sociedad y el de convencer al Estado sobre sus responsabilidades", explicó.



En ese marco, la autoridad criticó la forma en la que la sociedad se ha vuelto más fría y menos empática con las personas de distintas capacidades y añadió que para cambiar aquello se deben utilizar mecanismos e iniciativas creativas a partir de la socialización de la realidad que se vive cada día.



"Estamos viviendo en una sociedad que es cada vez más indolente, menos solidaria, por lo tanto tenemos que convencer a esa sociedad de nuestras necesidades y tenemos que hacerlo utilizando los recursos más ingeniosos, utilizando nuestra inteligencia (...) Tenemos que poner en movimiento a las personas con discapacidad, que ocupen el espacio público, los medios de comunicación, las redes sociales invocando esa solidaridad, despertando ese sentimiento que cada día se ve adormecido en la gente", indicó.



Quintana destacó la voluntad que tiene el primer mandatario para ejecutar acciones que beneficien a los sectores más humildes, en especial al de las personas discapacitadas, y la necesidad de humanizar a la sociedad y al Estado Plurinacional.



"El presidente Evo es una de las personas más conscientes de la necesidad de implementar más políticas a favor de las personas con discapacidad, pero eso no es suficiente. Cuando hablo de humanizar el Estado hablo también de que entidades públicas como la Asamblea Legislativa Plurinacional, las gobernaciones, los municipios o las empresas privadas tengan la posibilidad de entender qué necesidades hay detrás de una persona con discapacidad, detrás de una familia, detrás de un amigo o un compañero que tiene algún tipo de discapacidad donde sea que se encuentre", remarcó.



Quintana invocó a que, durante el período electoral, el sector que agrupa a las personas con capacidades diferentes pueda elegir a sus representantes para que éstos formen parte de la Asamblea Legislativa y así tengan voz propia para procurar la elaboración de más derechos.



"Esto para que nos representen con toda la autoridad moral, ética y política para que nuestra voz sea escuchada para que nuestras demandas sean canalizadas, para que nuestras aspiraciones se conviertan en norma, para que la Constitución Política del Estado sea una realidad", sustentó.



También criticó la forma en la que los gobiernos de derecha de la región han coartado y siguen coartando los derechos del pueblo y de los sectores menos favorecidos y exhortó a los oyentes a no seguir el mismo camino sino el de continuar construyendo la historia desde Bolivia.



"Fíjense alrededor nuestro, vean Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, allí los obreros tienen menos salarios, las mujeres menos derechos, se les quiere mutilar los derechos a los pueblos indígenas. Cada día hay menos beneficios para la sociedad (...) no podemos seguir ese camino, todo lo contrario, tenemos que ser más bien un país modelo para garantizar los derechos que hemos conquistado y seguir avanzando con la mejora del salario mínimo, las condiciones del empleo, abrir más oportunidades, es eso lo que nosotros necesitamos", explicó.



Finalmente, el ministro de la Presidencia propuso a los no videntes, la publicación de libros en sistema Braille (lectura) y la dotación de equipamiento para las distintas sedes de Fenaciebo, donde ese sector y los trabajadores puedan realizar sus labores en mejores condiciones.



En el acto de inauguración del VIII Congreso Nacional de Fenaciebo estuvo también la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz Tarifa.