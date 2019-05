Rihanna va contra los estereotipos con su nueva línea de ropa







21/05/2019 - 16:14:51

Quien.- Aunque algunos de los fans de Rihanna esperan con ansias el lanzamiento de un nuevo disco que dé continuidad a su carrera musical, la cantante ha vuelto a demostrar que, al menos en el terreno profesional, su máxima prioridad reside en la necesidad de consolidar su trayectoria paralela como diseñadora.



Prueba de esto es que la cantante orginaria de Barbados se prepara para la llegada a las tiendas de la nueva línea de moda que ha desarrollado en colaboración con Louis Vuitton: una serie de sofisticadas prendas con la que la intérprete quiere contribuir a desterrar todas aquellas normas no escritas en lo que a las tallas y el corte de las prendas se refiere.





"Mi forma de vestir ha cambiado conforme mis medidas han ido evolucionando, y por eso ahora me visto en función de mis proporciones. Creo que lo más importante es llevar aquello que te sienta bien. Yo ahora estoy algo más llenita y tengo más curvas que antes, así que no tendría sentido diseñar algo que no me pudiera poner yo misma", ha argumentado en conversación con el suplemento Style del periódico The New York Times.



"Y mi talla no es la más grande de las que tenemos en la colección, de hecho creo que es de las más pequeñas. Llegamos hasta la 46 y de esa manera mandamos el mensaje de que la moda debe estar al servicio de la persona y no al contrario", añadió la intérprete de “Umbrella”.



La estrella de pop también aprovechó para reivindicar su papel como principal responsable, tanto en el apartado creativo como en el aspecto más directamente relacionado con el negocio- de su ilusionante aventura en el mundo de la moda, para el cual jamás se habría limitado a "vender" su marca personal.



"He ido evolucionando poco a poco en esta industria; primero como consumidora, como compradora. Luego se me empezó a reconocer por lo particular de mi estilo y comencé a hacer colaboraciones con distintas marcas. Nunca quise poner mi nombre en cualquier caso y vender la licencia, por eso me he involucrado personalmente en todas las fases del trabajo. También me lo he tomado con calma a la hora de ganarme respeto como diseñadora: me he propuesto dedicar todo el tiempo posible a la tarea de aprender, y lo he hecho poco a poco", puntualizó.