Salma Hayek pone a bailar al ex de Carlota Casiraghi en Cannes





21/05/2019 - 16:12:42

Quien.- No es una novedad que Salma Hayek es una gran representante de la cultura mexicana en el extranjero, una muestra de ello fue el baile que protagonizó con Bad Elmaleh, hasta unos meses pareja de Carlota Casiraghi, durante una cena que se llevó a cabo en Cannes.



Sucedió en la cena bajo el nombre ’Women in Action’, cuyo objetivo fue celebrar el papel de las mujeres en el mundo del cine y de hecho, formó parte del Festival de Cannes 2019. Por supuesto, las celebridades latinas más importantes no podían faltar y además de Salma, también asistieron otras famosas como Eva Longoria y Penélope Cruz.





A través de una serie de stories publicados por Longoria, se puede ver a la veracruzana mover los hombros al ritmo de una especie de tambores africanos que sonaban de fondo. Por su parte, Gad siguió los movimientos de Salma e incluso el aportó algunos movimientos de cadera, mientras que el resto de los asistentes comenzaron a grabar con su celular, entre ellos Alejandro González Iñárritu.



Pero esa no fue su única muestra cultural de la noche, y es que, antes de demostrar sus pasos de baile, la actriz veracruzana dio una pequeña demostración de sus aptitudes para cocina y en plena cena hizo un guacamole muy a su estilo.



Esta no es la primera vez que Salma se lleva la noche en alguna cena celebrada en Cannes, y es que hace dos años dejó a todos con la boca abierta cuando llevó un mariachi para celebrar a sus compatriotas Gael García, Diego Luna, Guillermo del Toro, Michel Franco y el propio Iñarritú.



“Me di cuenta que entre estos cientos de personas de todos el mundo, al menos 10% eran latinos y más de 10%mexicanos, y eran mis amigos y sentí gran orgullo y estaba tan conmovida que me volví loca”, reveló durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert.