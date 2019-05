Leo DiCaprio y Brad Pitt protagonizan la foto más hot de cannes





21/05/2019 - 16:09:36

Quien.- Fotos del festival de Cannes hay muchas, diversas celebridades de todo el mundo se dan cinta en este importante festival sin embargo, la que se está robando la atención es la de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, dos de los solteros de oro de Hollywood, quienes arrancaron suspiros a su paso por la red carpet de Once Upon a Time in Hollywood.





Cabe recordar que ambos protagonizan la nueva cinta del reconocido director Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood, en la que también comparten créditos con la actriz Margot Robbie; la cinta estrenó en el popular festival de Francia.





Pitt y DiCaprio, 55 y 44 años respectivamente son el ejemplo perfecto de que a algunos hombres la edad no hace más que favorecerlos y volverlos más atractivos.



Brad se divorció de Angelina Jolie en 2016 luego de más de 10 años de matrimonio, mientras que DiCaprio mantiene una relación con la también actriz Camila Morrone desde 2017, y aunque las cosas se han puesto serias entre los dos, según han revelado fuentes cercanas a la pareja, aún no se ha planteado la posibilidad de una boda.



Ver esta publicación en Instagram In this town, it can all change…like that! Link in bio to watch the new #OnceUponATimeInHollywood trailer. In theaters ‪July 26.‬ Una publicación compartida de Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) el 21 May, 2019 a las 8:01 PDT