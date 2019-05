Eugenio Derbez revela la verdad sobre su hija secreta







21/05/2019 - 16:08:19

Quien.- Desde hace unos días, la fotografía de una joven venezolana se ha viralizado en redes sociales ¿La razón? El asombroso parecido que tiene la actriz Aislinn Derbez, hija mayor del actor, productor y comediante Eugenio Derbez.



Algunos internautas no dudaron en asegurar que él podría ser el padre de la joven tenista que compartió su foto y comentó su parecido con la hija del actor.









La fotografía de la joven tuvo tal popularidad en redes que el mismo Eugenio Derbez salió a despejar las dudas de quienes especulaban su supuesta paternidad secreta.





“¡Ah caray! Sí se parecen, pero JURO que yo nunca he ido a Venezuela”, sentenció el comediante, de 57 años, en la red social, en la que acompañó el peculiar comentario con emojis de risa. Esto como respuesta al tuit que originó la serie de peculiares suposiciones: “Demasiado es lo que me han dicho que me parezco a ella, so tell me”, escribió la usuaria de Twitter @Isabellaalc_, cuyo tuit alcanzó más de mil retuits y casi 40 mil ‘Me gusta’.



Actualmente Aislinn Derbez está enfocada en su maternidad y en la familia que formó junto al actor Mauricio Ochmann, sin embargo, no descuida su carrera; pronto la veremos en la segunda temporada de La casa de las flores, dirigida por Manolo Caro para Netflix.