Contrabandistas emboscan a militares que escoltaban camión con mercadería ilegal en El Alto







21/05/2019 - 12:57:10

La Paz, (CAMBIO).- El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, informó el martes que el pasado domingo por la madrugada un grupo de contrabandistas emboscó en El Alto a un contingente militar que escoltaba un camión con mercadería de contrabando que fue detenido en la frontera con Chile.



"Nuestra patrulla fue emboscada por un grupo de personas que quiso recuperar la mercadería ilegal y el camión. En ese intento fue destruido a pedradas uno de nuestros vehículos que escoltaba el camión con contrabando", detalló a Cambio.



La autoridad precisó que el incidente se produjo en inmediaciones del puente Bolivia, cuando el camión era trasladado con escolta militar hacia oficinas de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).



Señaló que, en su intento de evitar las pedradas, el chofer del camión que transportaba los productos ilícitos chocó contra un poste y minutos después llegaron los agentes de la Dirección de Tránsito, Tráfico y Vialidad para averiguar en qué circunstancias se produjo el hecho.



"Llegaron los policías y lo raro es que no aprehendieron a los contrabandistas que nos emboscaron, sino que atendieron este caso como un hecho de tránsito y detuvieron al conductor del camión", manifestó.



Rodríguez expresó su preocupación por la forma en que actuaron los policías, puesto que no prestaron colaboración en la lucha contra este ilícito transnacional.



"Lo que deberían hacer ellos (policías) es ayudar a las Fuerzas Armadas y detener a los que nos emboscaron y al dueño de la mercadería ilegal, pero no han actuado así y han ido en nuestra contra para retener a los militares asegurando que era un tema de tránsito y no de contrabando. Estamos preparando la queja sobre la forma en que actuaron", manifestó.