Bolivia crea una nube soberana para almacenar información digital







21/05/2019 - 12:56:27

La Paz, (ABI).- Bolivia presentó el martes de manera oficial su "nube soberana" o plataforma tecnológica para almacenar información digital del Estado y mejorar la seguridad informática del país, informó el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca.



Según Coca, la nube ya puede ser utilizada por las empresas e instituciones del Estado boliviano y, a corto plazo, se prevé abrir el servicio para las entidades privadas.



"La nube ya está disponible, hoy estamos haciendo el lanzamiento y haremos una promoción para que las empresas e instituciones la puedan usar", dijo Coca en rueda de prensa.



La "nube soberana" se constituye en un gran centro de almacenaje de información digital, cuya capacidad es "prácticamente infinita" y nadie ajeno a la empresa o entidad que use el servicio puede acceder a los datos guardados en ese espacio, precisó.



Explicó que inicialmente la nube guardará información de instituciones del Estado y para el sector privado su uso será opcional y tendrá un costo que será difundido a corto plazo.



Para el uso de la nube se requiere necesariamente de acceso a internet, agregó.



Manifestó que la "nube soberana" se la gestionó en Bolivia, por lo que su acceso no es posible desde el exterior del país o por parte de personas no autorizadas.



No obstante, dijo que su uso facilitará el trabajo de sus usuarios, ya que podrán acceder de la información que guardaron en la nube en todo momento o desde cualquier lugar, sin la necesidad de pensar en límites o manejar equipos externos de almacenaje, como memorias USB.