Subgobernadores de Tarija piden que incorporar su elección por voto en Ley Electoral regional







21/05/2019 - 12:53:06

Tarija, (ABI).- El subgobernador de El Puente, Bartolomé López, informó el martes que todos los subgobernadores piden incluir la elección por voto de sus cargos en la Ley del Régimen Electoral del departamento de Tarija.



"Todos los subgobernadores están pidiendo que sean electos por voto, en el caso de mi municipio de El Puente se manifestaron las organizaciones indicando que estas autoridades deben ser electas, eso no va a beneficiar a las autoridades actuales, sino hacia adelante y va permitir seguir avanzando en la desconcentración de recursos", informó a los periodistas.



Por su parte, el asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UDA), Mauricio Lea Plaza, explicó que en un principio apoyaron la elección de los subgobernadores por voto popular, pero se dieron cuenta que sería ilegal.



"Nosotros siempre hemos mantenido nuestra postura de que se elija por voto, pero ahora eso está prohibido por el Estatuto Autonómico y por declaraciones constitucionales, es decir no es posible elegir a los subgobernadores, por más que tengamos la voluntad de hacerlo, no es legalmente posible que eso ocurra", precisó.



Anunció que ese tema se debatirá mañana, miércoles, en la sesión donde prevén aprobar los últimos dos artículos de la Ley del Régimen Electoral de Tarija, y uno de ellos tiene que ver con la elección de los subgobernadores.