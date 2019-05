Capitán revela que la FELCN le ofreció 50 mil dólares para investigar a Montenegro







21/05/2019

Página Siete.- Dice que se siente traicionado y rompió el silencio. Carlos Alberto Q. M., el capitán a quien acusan de tener vínculos con el narcotraficante Pedro Montenegro Paz, denunció que autoridades policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) le ofrecieron 50 mil dólares para que investigue a Montenegro y le garantizaron absoluta reserva.



El Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz determinó ayer la detención preventiva para Miguel José S. M. en el penal de Palmasola y detención domiciliaria, arraigo y fianza de 200 mil bolivianos para Carlos Alberto Q. M.



Durante la audiencia, el capitán Carlos Q. aseguró que "tuvo la desgracia" de conocer a Montenegro y al empresario Mauricio Higa, a quien también señalan como cercano al narcotraficante, pero que no tuvo negocios con ellos.



El uniformado fue enfático al asegurar que incluso, las autoridades de la FELCN le instruyeron investigar el paradero de Montenegro antes que éste se entregue.



"Ellos (jefes policiales) mismos me han dicho que me garantizaban la total y absoluta reserva para que yo consiga información a través del señor Mauricio Higa (...) por eso he tomado la decisión de abstenerme en mi primera declaración porque a partir de ahora mi vida corre peligro", afirmó en un video publicado por el portal Detrás de la Verdad.



El uniformado relató que en tres oportunidades, la FELCN cumplió con su compromiso respecto a la información que él brindaba.



"Pero a partir de la cuarta ocasión, se me ha ofrecido una cantidad de 30 mil dólares, 50 mil dólares por la información acerca del paradero del señor Montenegro; se me ha ofrecido y yo he dicho: "voy a buscar". Me han dicho: "haz las llamadas que tú quieras hacer, busca a las personas que tengas que buscar"", contó.



Ahora, el capitán Carlo Q. dice que se siente traicionado porque lo investigan por supuestos nexos con el narcotráfico.



"Me sindican, me humillan, me denigran, me estigmatizan ante la sociedad, ante los medios de comunicación (...) siendo que yo en persona me he constituido en más de cinco ocasiones a la FELCN para aportar con la información que yo sabía. He sido víctima de vigilancia", sostuvo.