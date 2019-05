Muerte de una funcionaria reabre denuncias sobre actos proselitistas del MAS







21/05/2019 - 12:42:17

El Deber.- El fallecimiento de Milenka Karem Arteaga, quien trabajaba en el Ministerio de Justicia y Transparencia, cuando iba camino a la concentración en favor del binomio oficialista realizada en Chimoré (Cochabamba), ha reabierto las denuncias sobre la supuesta obligatoriedad de los funcionarios públicos a asistir a actos del Movimiento Al Socialismo (MAS).



“Lamentamos la pérdida de una vida humana (...) el único responsable es el abuso del MAS porque obligaban a los funcionarios para que participaran con sus recursos a estos actos públicos”, señaló Tomás Monasterio, diputado opositor, que recalcó que si Milenka Arteaga (fue arrollada por un vehículo) se hubiera quedado el fin de semana en casa, con su familia, seguramente no habría ocurrido este tipo de desgracia.



Al interior de las oficinas públicas denuncian que tienen que asistir a los eventos políticos por órdenes superiores y que no pueden excusarse pues se toman listas o se entregan tickets de asistencia; aquellos que no van se arriesgan a ser sancionados.



"Para este último viaje a Chimoré hemos sacado de nuestros bolsillos para cubrir nuestros gastos de pasaje y comida. No hay viáticos como dicen algunos, somos nosotros los que nos pagamos todo. Incluso cuando tenemos que viajar a otros departamentos tenemos que pagarnos alojamiento", indicó a EL DEBER un funcionario público que pidió mantener su nombre en reserva, al igual que el de la institución en la que trabaja, para evitar represalias.



Contó además que en esta concentración tuvieron que hacer un esfuerzo físico adicional pues los buses que los transportaban no pudieron avanzar hasta la terminal aérea, lugar de concentración, por lo que caminaron algunos kilómetros bajo el sol para cumplir con el requerimiento.



El Ministerio de Justicia, en el comunicado del fallecimiento de Milenka Arteaga, aclaró que su asistencia a Chimoré fue de manera "voluntaria" y que se le brindó toda la ayuda respectiva tras el accidente. El Gobierno ha reiterado en diversas oportunidades que no se obliga a nadie a asistir a estos actos.



¿Cuántos funcionarios hay en el país?



El libro "12 años de estabilidad económica", publicado en diciembre de 2018, es un documento oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, en él se detalla que hasta 2017 la cantidad de ítems en el sector público era de 402.763.



Dirigente del MAS



El vicepresidente del MAS, Gerardo García, llegó a decir, de acuerdo a un reporte del medio Urgente.bo, que todo funcionario público que esté contra del proceso de cambio y no respalde la campaña de Evo Morales, debe renunciar.



La semana pasada también enfatizó que la asistencia a la concentración a Chimoré "es voluntaria". “El que va quiere ir, va; el que no, no”, sostuvo. Sin embargo, acotó: "los que están ganando gracias al proceso de cambio, al presidente, a las organizaciones sociales, un sueldo. Si van hacer una ‘contracampaña’ deben renunciar”, insistió García.