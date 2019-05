Gracias a Facebook su compañía telefónica recopila sus datos personales







21/05/2019 - 11:34:57

RT.- Facebook ha proporcionado a compañías telefónicas los datos privados de los clientes sin su conocimiento a través de un algoritmo de recopilación de los datos del comportamiento de los usuarios en esa red social, Instagram y Messenger, informa The Intercept con referencia a un documento interno de la compañía, al que tuvo acceso.



Asimismo, los clientes de Facebook han obtenido la ubicación del usuario, sus intereses y posición en su grupo de amigos, así como las especificaciones técnicas de sus dispositivos. Estos datos han sido compartidos con unos 100 operadores y fabricantes de teléfonos en 50 países.



Según el medio, los datos compartidos por Facebook han sido utilizados por estas empresas para sus propios fines, incluida la evaluación de la solvencia crediticia de los usuarios. De acuerdo con los documentos vistos por The Intercept, este programa, llamado "Actionable Insights", sigue en marcha.



"Herramienta para mejorar la conectividad"



Actionable Insights se anunció el pasado agosto en el blog de ingeniería de Facebook y fue presentado como una "herramienta para ayudar a los socios a mejorar la conectividad". Uno de sus algoritmos consiste en excluir a los usuarios con un historial de crédito deficiente de futuras promociones de las compañías clientes. La solvencia crediticia se determina a través del comportamiento en línea de los usuarios, según el documento.



El programa es aparentemente gratuito, lo que permite al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, continuar afirmando que Facebook no "vende datos de los usuarios", pero el acceso a esta herramienta se proporciona con el entendimiento de que las empresas pagarán por pautar en Facebook.



En general, el programa brinda información sobre la demografía, la ubicación, los intereses personales y la afinidad con amigos, además de datos funcionales como el uso de Wi-Fi, redes celulares e información de dispositivos.



Según el documento filtrado, los datos están "agregados y anonimizados"; y a pesar de que un portavoz de Facebook le dijo a The Intercept que la recopilación de datos de ubicación de usuarios se limita al código postal, cualquier teléfono con la ubicación activada señala con precisión el paradero de su propietario, y los investigadores han demostrado que el registro de los movimientos de una persona en el transcurso de un mes puede contar mucho sobre ella sin importar cuán "anonimizado" esté.



Facebook, por su parte, insiste en que no realiza evaluaciones de solvencia crediticia, aunque la compañía no pudo negar que había proporcionado los datos de usuarios a otras partes que podrían realizar dichos análisis, una distinción que puede no eximirla de las leyes pertinentes, según un experto legal que habló con The Intercept.