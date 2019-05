Huawei: ¿Es posible pedir una compensación económica si un móvil queda obsoleto?







21/05/2019 - 11:31:45

RT.- Los usuarios europeos de dispositivos Huawei tienen derecho a pedir una compensación económica si sus "smartphones" pierden prestaciones debido a la decisión de Google de dejar de proporcionar soporte técnico a los servicios de Android para Huawei, según informaron este lunes varias organizaciones de Europa.



La legislación comunitaria establece un marco de protección de los derechos de los usuarios en caso de que ocurran cambios que privaran el acceso a "parches de seguridad en la versión del sistema operativo Android" instalada o a la "descarga y actualización de aplicaciones a través de Google Play", según explicó la organización española de defensa del consumidor FACUA.



Por su parte, la asesoría jurídica Legálitas señaló que Huawei "no solo vende el terminal telefónico físico, sino el sistema operativo sin el cual el móvil no puede funcionar correctamente", por lo que este sistema "forma parte del producto adquirido y puede generar responsabilidades en caso de mal funcionamiento."



Legálitas también subrayó que el fabricante chino de teléfonos "debe facilitar a sus clientes una solución para el caso en que el sistema operativo Android ya no actualizara los móviles", incluso fuera de los plazos previstos de la garantía, la cual permite reclamar una compensación económica si el "software" del teléfono no funciona de la manera estipulada en el contrato.



¿Los productos de Google seguirán funcionando?



Sin embargo, el pasado 19 de mayo en la cuenta de Twitter de Android apareció un mensaje que asegura que los servicios como Google Play y Google Play Protect continuarán funcionando en los dispositivos existentes de Huawei.



Por su parte, Huawei anunció que "seguirá proporcionado actualizaciones de seguridad y servicios de posventa a todos los teléfonos inteligentes existentes y tabletas de Huawei y Honor", agregando que se trata de los dispositivos que ya fueron vendidos y los que ahora se encuentran en las tiendas.



La decisión de Google, confirmada por una fuente de la compañía estadounidense a Reuters el pasado domingo, priva a los nuevos dispositivos de la empresa china de productos como Google Play Store y Gmail



Esta decisión se enmarca en la inclusión de Huawei Technologies en una lista negra del Departamento de Comercio de EE.UU., que impediría al gigante chino de las telecomunicaciones comprar piezas y componentes a las compañías norteamericanas sin la aprobación del Gobierno de EE.UU.



La medida del Departamento de Comercio de EE.UU. surgió al tiempo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que declaró una emergencia nacional por amenazas contra la tecnología estadounidense