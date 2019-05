Maradona pidió que no vean la película sobre su vida





21/05/2019 - 08:39:43

El País.- Diego Armando Maradona sorprendió con una feroz crítica a la película sobre su vida que se acaba de presentar en el festival de Cannes. El DT pidió que no vean el documental que contó con su participación y se estrenará en los cines de Europa el 14 de junio. «No vayan», sentenció «Pelusa».



Los motivos de su enojo se originaron a raíz del título que eligió el director del filme, el inglés Asif Kapadia: «Diego Maradona: Rebelde, héroe, estafador, Dios».



Kapadia, conocido por otras películas biográficas como «Amy», sobre la cantante Amy Winehouse, y «Senna», destinada al piloto brasileño, tuvo varios encuentros con Maradona para la realización del documental, por eso llamó la atención que Diego se molestara.



«Yo juego al fútbol y me gano mi trabajo corriendo detrás de una pelota. No estafé a nadie absolutamente. Si ellos quieren ponerle eso para atraer al público, me parece que están equivocados», disparó Maradona en una entrevista brindada a Univisión el 13 de mayo. Y agregó: «Depende de cómo se lea ‘estafador’ con ‘Dios’. No me gusta, no me gusta el título y si no me gusta el título, no me va a gustar la película. No vayan».



La película de Diego Maradona fue presentada en el festival de Cannes y fue ovacionada. «Pelusa» fue el gran ausente, aunque desde la producción informaron que se debió a la operación en uno de sus hombros que afrontará en los próximos días en Argentina. «No está bien, está próximo a tener una operación», expresó Kapadia. Al parecer, no fue el único motivo de la ausencia del «Diez».



Quienes sí estuvieron presentes fueron el profe Fernando Signorini y el periodista Daniel Arcucci, quienes participaron del filme en varias entrevistas.



La película fue creada a partir de 500 horas de filmaciones inéditas del crack que estaban guardadas en Nápoles y graficarían a la perfección su paso por el club del sur italiano, donde es tomado como una especie de deidad. En el avance se pueden ver varias entrevistas e imágenes capturadas a Maradona durante su vida en Italia, además de las habituales tomas en el campo de juego.



Cabe destacar que a fines de abril ya se habían publicado unas primeras imágenes de Diego Maradona Movie donde se mostraba la presentación del futbolista en Napoli y algunas escenas del fervor en torno a su figura. Kapadia estuvo a cargo del documental sobre la vida del piloto brasileño Senna, pero su gran reconocimiento llegó al ganar el premio Oscar en 2016 al mejor documental largo con Amy, que relata la vida de la cantante.



Viaje a Argentina



Diego Maradona viajará este martes a Argentina para operarse del hombro izquierdo y luego volverá a México para seguir como entrenador de los Dorados de Sinaloa, según informó este lunes su agente y amigo Matías Morla.



Morla le explicó al diario Clarín que la intervención quirúrgica estaba «programada» y que, una vez recuperado, Maradona regresará a México.



El entrenador de 58 años había puesto en duda su continuidad al frente del equipo de la Segunda División mexicana.



«Yo les pido un proyecto de dos años con presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También tengo que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos. Si me dicen que con algo no llegan me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo», había dicho el campeón del mundo con Argentina en 1986.



Sin embargo, su agente fue taxativo, aseguró que Maradona «sigue en Dorados» y descartó haber recibido propuestas para dirigir en Argentina, como se rumoreaba.