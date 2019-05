César Salinas: Hay gente desubicada, sin argumentos







21/05/2019 - 08:37:50

El Diario.- El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, aseguro que el tema de la altura es un asunto cerrado porque hay argumentos e informes técnicos desde hace varios años, por lo cual la muerte del ex árbitro Víctor Hugo Hurtado, el domingo en El Alto, pretende ser aprovechado por “gente desubicada y sin argumentos”.



“El tema de la altura está cerrado y con informe muy técnico y respaldado. Por eso no quiero especular sobre este tema porque hay gente que quiere aprovechar esta coyuntura”, expresó el directivo.



Además, Salinas quiere tener un informe “muy técnico y en base a eso emitir un criterio, y ni siquiera debía hacerlo yo, sino los médicos que entienden de este tema”, por ello se convocará a cuatro galenos especialistas para que analicen este tema y emitan un informe.



El directivo afirmó que con esos comentarios sobre el tema de la altura le hacen daño a la Selección Boliviana, cuya casa natural es La Paz y el estadio Hernando Siles, para las eliminatoria mundialistas.



“Además, ¿cuándo hemos tenido decesos?, yo no recuerdo. Es que hay gente desubicada que agarra un argumento y no tiene respaldos”, aseguró Salinas.



La muerte de Hurtado se produjo a la llegada al centro médico donde fue trasladado luego de sufrir un desvanecimiento en el minuto 47 del partido entre Always Ready y Oriente Petrolero. Tuvo un infarto agudo de miocardio y un edema cerebral.



El asunto fue aprovechado por medios nacionales y extrajeros para volver a atacar el tema de la altura, lo cual causó molestia en varios actores del fútbol nacional que se pronunciaron en contra de esa ofensiva para dañar a La Paz, El Alto y otras ciudades de altura.