FBF pide que una comisión médica elabore un informe







21/05/2019 - 08:35:21

Página Siete.- La Federación Boliviana de Fútbol (FBF), conformará una comisión de médicos especialistas para que elaboren un informe técnico respecto al deceso del juez Víctor Hugo Hurtado, quien falleció el pasado fin de semana en la ciudad de El Alto.



El presidente de la entidad federativa, César Salinas, mencionó ayer que para desvirtuar cualquier tipo de comentarios “de gente desubicada” se tendrá una opinión especializada de expertos. “La FBF ha decidido convocar a cuatro profesionales en este tema para que emitan un informe oficial y que tenga un respaldo serio”, subrayó.



La determinación que tomó el titular de la Federación obedece a los comentarios que vinculan el fallecimiento de Hurtado con el supuesto peligro que existe jugar en ciudades de altitud.



“El tema de la altura está cerrado con informes técnicos bien respaldados. Yo no quiero especular, por eso esperaré un informe médico, pero hay mucha gente que hace daño y que está desubicada ya que agarran un argumento y no tienen respaldo. Por eso vamos a desvirtuar ese tipo de comentarios”, aseguró Salinas.



El médico de la Selección, Guillermo Aranda, que será uno de los especialistas que conformará la comisión, agregó que se convocará a connotados médicos y cardiólogos para darle la seriedad que amerita el caso. “La altura no determina la muerte de nadie, no cuadra la lógica médica ya que de otra todos los que vivimos en La Paz y el Alto estaríamos infartados. En el caso de Víctor Hugo Hurtado hubo el problema de un edema en el cerebro”, explicó Aranda.



El mandamás del club Bolívar, Guido Loayza, comentó que lo mejor que se puede realizar en este momento es hacer un estudio serio en la parte médica. “La FBF tiene que hacer un trabajo muy sólido para ver si la altura tiene algo que ver con este ingrato asunto. Jamás ocurrió un accidente en la altitud, en cambio sí ocurrió centenares de veces en el llano”



El presidente de Always Ready, Fernando Costa, expresó su contrariedad por los comentarios en contra de que se siga jugando en el estadio de Villa Ingenio y recordó que su club colaboró con todo lo que estaba a su alcance para tratar de salvar la vida de Hurtado.



“Hay fútbol de primera división hace muchos años y se juega en ciudades más altas como Potosí y Oruro, hay que descartar estas versiones”.