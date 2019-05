Conoce el calendario de Bolívar pensando en el Clausura







21/05/2019 - 08:33:40

Diez.- El festejo por el título del torneo Apertura 2019 ya pasó, ahora el director técnico Bolívar, César Vigevani, apunta a la pretemporada para llegar de la mejor manera al Clausura. El objetivo es lograr el bicampeonato, dejando de lado que no recibirán ningún premio.



“Iniciaremos el 17 de junio. Todos los jugadores fueron citados para esa fecha. Nuestro objetivo es realizar un verdadero trabajo de pretemporada, para eso tendremos casi un mes”, informó a DIEZ el técnico argentino.



Vigenavi tiene previsto que el trabajo de preparación dure cuatros semanas, tres enfocadas netamente en el aspecto físico, técnico y táctico. Mientras que pretende que en los últimos siete días su plantel dispute amistosos.



“Por el momento, nuestra idea es cerrar partidos en el ámbito local, pero no descarto salir al exterior para disputarlos. Todavía no tengo los detalles”, resaltó el timonel celeste.



Sobre la salida y llegada de jugadores, Vigevani indicó que es un procedimiento que debe ser bien realizado. “Sabemos que habrán salidas, de acuerdo a eso, intentaremos traer refuerzos de buen nivel, en lo personal estoy tranquilo porque quien llegue al club se adaptará rápidamente”, concluyó.