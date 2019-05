Royal Pari busca dar un golpe ante el Dep. Macará







21/05/2019 - 08:30:52

El Día.- Royal Pari quiere seguir haciendo historia en su primera participación internacional cuando esta noche reciba la visita del Deportivo Macará de Ambato Ecuador, en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana 2018.



El equipo cruceño que dio la sorpresa al eliminar al Monagas de Venezuela en la primera fase, espera seguir por el mismo camino ante un rival que en los papeles se presenta aún más duro, el Macará, que llega con el antecedente de eliminar a Guabirá en la misma fase.



El cuadro ecuatoriano que desde el domingo se encuentra en Santa Cruz y anoche hizo el reconocimiento del estadio “Tahuichi”, pretende por su lado llevarse un buen resultado, victoria, empate o un marcador corto, a fin de definir en su campo la clasificación.



El partido. Royal Pari que en el campeonato boliviano no tuvo un buen semestre, aunque los últimos dos partidos los finalizó a su favor, espera consolidar su mejor versión ya que este tipo de partidos no perdonan algún error.



Roberto Mosquera, entrenador del cuadro “inmobiliario”, dio descanso a varios jugadores en el último partido precisamente para poder tener todo su potencial y que le garantice un buen resultado.



Sin duda va a ser un partido muy complicado debido a que Macará llega de una ciudad de características parecidas a Santa Cruz, por lo que no tendrá ningún inconveniente como cuando se juega en la altura, a la cual incluso tiene experiencia ya que Ecuador también las tiene.



Esto hace que el encuentro se presente como de pronóstico reservado pese a que ambos incluso ya se han estudiado en sus movimientos.



Otro detalle es que Royal Pari es el único representante boliviano en este torneo ya que los otros tres, Guabirá, Oriente Petrolero y Nacional Potosí fueron eliminados en primera fase y, pretende avanzar lo más posible.



Los equipos. Sin duda que tanto Roberto Mosquera como Paúl Vélez, colocarán a sus mejores elementos y habrá afinado todos los detalles para asegurar un buen resultado.