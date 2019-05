Camacho: Me merezco estar en la Selección





21/05/2019 - 08:29:06

Opinión.- Daniel Camacho, centrocampista de Aurora, vive uno de sus mejores momentos futbolísticos, después de mucho tiempo. Y es que se ha consolidado en el Celeste y, gracias a ello, ha sido llamado a la Selección Boliviana, que empezará su concentración el 26 de este mes, de cara a la Copa América.



Llegó este año al Equipo del Pueblo, cedido por el paceño The Strongest. Marcos Ferrufino, entrenador de ese entonces, no lo tomó mucho en cuenta en el equipo titular.



Fue entonces que el jugador mostró un poco de “desánimo”. Sin embargo, siguió entrenando y buscando la oportunidad para demostrar que no por nada estuvo en clubes como Bolívar y el Tigre.



Con la llegada de Thiago Leitao a la dirección técnica de Aurora, la situación cambió 180 grados. Cuando muchos hinchas apenas lo conocían, el estratega “apostó” por el paceño de 20 años y ahora lleva cuatro goles en 10 partidos.



A eso se suma que vivió una semana muy “emotiva”, pues el miércoles pasado se enteró que fue convocado a la Selección Boliviana que concentrará para la Copa América, y el domingo marcó un tanto en el cotejo que jugó Aurora ante Real Potosí.



“Comenzamos dormidos el torneo. Sin desmerecer a nadie, llegó un gran técnico (Thiago Leitao) e implementó carácter en el equipo. He tenido la suerte de que me hayan dado la chance y he podido sorprender. Ahora disfruto el gol que marqué porque ayudó al equipo a ganar. Hay que aprovechar lo bueno”, sostuvo.



Para el jugador, el momento que pasa en el Equipo del Pueblo es, quizás, uno de los mejores desde inicios de año.



“La adrenalina está a mil. Lo decía en la semana, fueron cinco días muy buenos para mí. Mi mérito ha sido aguantar y trabajar de la misma manera. He demostrado que me merezco estar en la Selección Boliviana”.



A manera de ser sincero, el futbolista confesó que “no esperaba tan rápido” esta convocatoria a la Selección Absoluta. Fue llamado hace un tiempo a un microciclo con el combinado preolímpico Sub 23.



“No me imaginaba ser convocado tan rápido, pues antes no jugaba mucho. Y a ello se suma que estamos al final del campeonato. Estoy seguro que esto se debe a que estoy haciendo goles. Me lo merezco”.



Será su tercera experiencia con el combinado nacional, pues anteriormente fue llamado por Julio César Baldivieso y Mauricio Soria, cuando eran estrategas de la Verde.



“Con Villegas es la primera que seré convocado. Solo me queda disfrutarlo y trabajar para quedarme en la lista final. Este llamado es gracias a mi equipo y al técnico”.