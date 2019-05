Abogado golpeador advierte que al menos 17 jueces deben prepararse para enfrentar a la justicia







20/05/2019 - 21:35:31

Opinión.- Jhasmany T.L., al salir de una declaración ante la Fiscalía Anticorrupción que se extendió por casi 12 horas, aseguró que brindó a las autoridades una lista de al menos 17 jueces que estarían implicados en el consorcio con el que se dedicaban a "transar" con dinero la liberación de imputados por asesinatos, homicidios, violaciones y otros delitos. Advirtió que estas autoridades ya tendrían que "estar buscando a su abogado" para enfrentar un proceso.



El abogado, señalado también por haber participado de supuestas torturas y extorsiones, dijo que continuará con su declaración y que la lista irá creciendo conforme avance su audiencia. DIjo que incluirá a fiscales y vocales, aunque dijo que no podrá precisar cifras ni nombres sino hasta que concluya con su comparecencia.



T.L. anunció que por la cantidad de implicados al interior del poder judicial su declaración podría extenderse dos días más. Consultado respecto a las evidencias que tiene respecto a sus denuncias, dijo que "la base inicial para el procesamientos (de las autoridades judiciales) es su declaración". Además, afirmó que solicitó que se le haga una pericia psicológica, así como un careo.



Posteriormente, el acusado de liderar el consorcio garantizó que en cuanto se "solicite la devolución" de las memorias sacadas de su oficina, será el primero en "viabilizar que se entregue todo el material".



Por otra parte, Jhasmany T. L. negó tener cualqueir tipo de vínculo con policías y dijo que el proceder de algunas personas no puede empañar la imagen de una institución. "El Ministerio Público ha entendido que no existe ningún nexo con la institución policial, por eso mi declaración va sobre jueces y fiscales", dijo. Sin embargo, comentó que respecto a este tema en particular nota que entre "policías se han defenestrado la cabeza".