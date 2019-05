Gobierno: Hay fotos de periodistas de El Deber con Montenegro







20/05/2019 - 21:33:10

Erbol.- El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, sostuvo este lunes que existe fotos de periodistas con el narcotraficante Pedro Montenegro, y dejó a la Fiscalía determinar cómo sigue las investigaciones.



“Curiosamente hoy día El Deber sale indicando nerviosamente de que existe una cierta persecución, nada más falso, lo que ha pasado es que están nerviosos porque hay algunas fotos en las cuales algunos periodistas de El Deber también están presentes”, dijo Quiroga.



Las declaraciones de la autoridad de Gobierno surgen después de que el periodista Guider Arancibia, de El Deber, denunció que el ministro Romero lo llamó para amedrentarle por haber publicado la declaración del excoronel Gonzalo Medina.



En el audio de la conversación, se escucha que el MInistro desafía al periodista a publicar esa foto. Romero le dijo que desde el Ministerio no publicaría esa imagen, porque así se había comprometido.



Según el viceministro Quiroga, los mismos periodistas que aparecen con Montenegro visitaron al Ministro.



Manifestó que los periodistas no se deberían preocupar si es que no tienen relación con Montenegro más allá de las fotos, y que deberían aclararlo ante las instancias que corresponda.



Quiroga señaló que el caso está en manos del Ministerio Público, al cual ya se entregó los elementos recolectados en la investigación preliminar.



Recalcó que no hay un amedrentamiento a los medios de parte del Ministerio de Gobierno, sino que más bien la política de esta cartera de Estado es de apertura hacia al periodismo.