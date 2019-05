Canelas: Visita de Almagro desmontó las mentiras de la oposición







20/05/2019 - 16:43:39

La Paz, (ABI).- El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, afirmó el lunes que la reciente visita al país del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, desmontó las "mentiras" de la oposición boliviana respecto a la supuesta ilegalidad de la candidatura del presidente Evo Morales para las elecciones del 20 de octubre.



"La oposición boliviana lleva alrededor de dos años mintiéndole al pueblo boliviano (...). Ellos llevaron, estos dos años, adelante una historia que decía que la candidatura a la reelección del presidente Morales era ilegal y, además, argumentaban con mucha fuerza que desde espacios internacionales se vería sancionada y frenada la candidatura (...). Pasaban los meses de estos dos últimos años (...) y en realidad no ocurría nada de lo que pregonaban", dijo en conferencia de prensa.



El viernes, Almagro declaró en La Paz que "sería absolutamente discriminatorio" decir que el mandatario indígena no puede participar en los comicios, contrariamente a lo que esperaban los opositores.



"Como bien apuntaba el presidente Morales, en absoluto se trata de un respaldo lo que dijo el secretario de la OEA, simplemente es una ratificación en la línea de todos los antecedentes que hemos contado: primero los órganos de nuestro país como el Tribunal Constitucional y el órgano Electoral dieron el visto bueno (a la candidatura), posteriormente ninguna cancillería de la región dijo nada, después la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), sesionando en Bolivia, tampoco dijo nada", agregó Canelas.



Además, cuestionó que ahora los opositores se hayan volcado en contra de Almagro y desconozcan a la autoridad a la que en varias oportunidades buscaron en Washington, sede de la OEA, para intentar vetar la postulación de Morales.



"Quienes volvieron una voz legítima y autorizada en este tema al Secretario General de la OEA, de tantos viajes y tantas promesas, fueron los colegas y actuales políticos de la oposición", señaló.



El Ministro de Comunicación añadió que la visita de Almagro también desmontó las "mentiras" de que en Bolivia habría una dictadura y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estaría parcializado con el oficialismo.



"La visita del secretario de la OEA también desmonta, de manera secundaria, otro argumento derivado de este primero que era el que manejaba la oposición boliviana, que Bolivia estaba apuntito de ser una dictadura (...). Es evidente que, si el secretario de la OEA considerase que Bolivia estaba a punto de volverse una dictadura, probablemente, no hubiera venido", indicó.



Respecto a las denuncias de fraude electoral, Canelas señaló que lo que ha dicho la OEA es que lleva un par de años, desde 2017 trabajando con el Órgano Electoral, y recordó que ese año se hizo una auditoría al padrón, y que la entidad electoral está camino a obtener la acreditación ISO Electoral.



Almagro en su visita a Bolivia suscribió un acuerdo con el Gobierno para garantizar la presencia de observadores de la OEA en los próximos comicios.