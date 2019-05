El pedido público de no spoilers de Tarantino en Cannes por su película Once Upon A Time… In Hollywood







20/05/2019 - 15:16:44

Infobae.- Quentin Tarantino ha escrito una carta abierta instando a los espectadores de Cannes a que no revelen spoilers sobre Once Upon A Time … In Hollywood, su nueva película que se proyecta el 21 de mayo en el reconocido festival, que termina el 25 de mayo.



Tarantino trabajó mucho en su novena película y desea que nadie se la arruine. En una nota firmada publicada en las redes sociales con el hashtag #NoSpoilersInHollywood, pidió respeto tanto por su trabajo como del resto del equipo : "Me encanta el cine. Te encanta el cine. Es el viaje de descubrir una historia por primera vez. Estoy encantado de estar aquí en Cannes para compartir "Once Upon A Time … In Hollywood" con la audiencia del festival. El elenco y el equipo han trabajado duro para crear algo original, y solo les pido a todos que eviten revelar cualquier cosa que impida que las audiencias posteriores experimenten la película de la misma manera. Gracias".





Hasta el momento, Tarantino han mantenido la trama en secreto. Ambientada en Los Ángeles en 1969, la película está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.



La nominada al Oscar Margot Robbie interpreta a la modelo y actriz Sharon Tate, quien fue asesinada por la familia Manson, aunque aún no está claro cómo encaja en la historia.



La película de Sony Pictures también contará con un elenco formado por Al Pacino, Dakota Fanning, Bruce Dern, Damian Lewis, así como los fallecidos Burt Reynolds y Luke Perry.



Once Upon in Hollywood marca el retorno de DiCaprio al cine luego de 4 años de The Revenant, filme por el que ganó el primer Oscar de su carrera. Mientras tanto, Pitt tuvo un cameo en la taquillera Deadpool 2 y, en 2017, protagonizó War Machine, de Netflix.



Se estrena en los Estados Unidos el 26 de julio.