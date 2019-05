Cómo pasar la agenda de contactos de un iPhone a un celular con Android







20/05/2019 - 15:13:56

Infobae.- Mantener la agenda cuando se cambia de teléfono es fundamental. Si se cambia de un celular con Android a otro con el mismo sistema operativo esto es más fácil: si la agenda de contactos está vinculada a Gmail, cuando se abra la misma cuenta en el otro dispositivo, se verá la agenda completa.



Ahora bien, si se cambia de un iPhone a un móvil con Android, hay que seguir algunos pasos más, tal como se detalla a continuación.



1. Como primera medida hay que ingresar a iCloud. Se debe iniciar sesión con el nombre de usuario y contraseña. Además, se recibirá en el iPhone un código de seguridad que se deberá ingresar para entrar a la nube.



La contraseña por sí sola ya no alcanza para acceder a la cuenta. Desde hace un tiempo está vigente la autenticación de doble factor, que busca mejorar la seguridad del ID de Apple. Por eso es necesario tener el iPhone a mano para poder ingresar.



2. Luego hay que elegir la opción Contactos



3. Una vez allí hay que presionar sobre el símbolo de la tuerca que aparece al pie, en el margen izquierdo.



4. Se seleccionan todos los contactos que se quieran pasar y luego se presiona donde dice "Exportar vCard". Al hacerlo, se descargará la información a la computadora.



5. Luego se ingresa en la cuenta de Gmail que se utilizará en el nuevo celular con Android.



6. Allí hay que presionar en el cuadrado punteado que aparece junto al nombre de usuario, en el margen superior derecho y después elegir Contactos.



7. Se desplegará la agenda completa y dentro del menú de opciones que aparecen en el margen izquierdo hay que presionar donde dice "Más" (More, si es que está configurado en inglés) y seleccionar "Importar".



Se debe elegir el archivo que se descargó previamente con el nombre "vCards de iCloud" y listo.



También existen otras apps que permiten hacer este pasaje de información como, por ejemplo, Copy My Data (iOS y Android). Para que funcione se necesita instalar la plataforma en ambos celulares y seguir los pasos que se verán en pantalla.