Núñez: Pensé que Almagro me iba a golpear y parecía gallito enfurecido





20/05/2019 - 12:48:35

Erbol.- Ya salen a la luz los pormenores de altercado entre Luis Almagro con legisladores allegados a Óscar Ortiz. El senador Yerko Núñez, presente en la reunión, relató que el Secretario General de la OEA actuó como un “gallito enfurecido” y que en ese momento pensó que iba a ser agredido por el uruguayo.



La tensa reunión se realizó después de que Almagro brindó su apoyo a la repostulación de Evo Morales, a pesar de que anteriormente se había opuesto a ella, llamando públicamente a que el mandatario respete el voto.



Núñez dijo que en la reunión, los opositores a la cabeza de Óscar Ortiz recordaron a Almagro su posición respecto al 21F y las descalificaciones que habían proferido en contra suya las autoridades el Gobierno del MAS.



Almagro -según Núñez- quedó sin argumentos, nervioso y con tartamudeo. Entonces, los opositores decidieron retirarse de la reunión, momento en el cual el senador beniano comentó “qué vergüenza”.



Según el senador, cuando los opositores caminaban a la puerta, el asesor de Almagro, el argentino Gustavo Cinosi, los calificó de “ignorantes y fanáticos”.



Los bolivianos respondieron exigiendo respeto a autoridades electas del país. En ese instante es que Almagro se levantó, caminó como cinco metros para encarar al senador Núñez, quien también dio un paso adelante.



“Almagro se dirige hacia donde mi persona como ‘gallito enfurecido’. Yo pensé que me venía a golpear y lo que yo hice fue recibirlo. Camine un paso al frente y me puse al lado: frente a frente, mirada cercana y le volví a repetir ‘qué vergüenza lo que estaba pasando’”, contó Núñez.



No pasó a mayores y los opositores se retiraron de la reunión.



El senador Óscar Ortiz aseveró que los bolivianos no perdieron la compostura, sino fue el asesor de Almagro el que faltó respeto. Asimismo, señaló que el Secretario General “perdió los papeles” y la educación.



El episodio fue comentado por el presidente Evo Morales, quien dijo que Almagro fue agredido casi foscamente por los opositores, y calificó el hecho como “muy grave”.



El senador Núñez manifestó que los legisladores bolivianos fueron los agredidos. Expresó su extrañeza con la posición de Morales, de quien pensó que saldría más bien a apoyar a sus compatriotas.



Agregó que tal vez Almagro mintió al mandatario sobre lo ocurrido.