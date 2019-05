Fabriles piden al Gobierno mercados para sus productos para dejar la supervivencia







20/05/2019 - 12:38:31

El País.- El dirigente de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, Mario Céspedes, pidió al gobierno gestionar nuevos mercados para la producción nacional, en lugar de estar peleándose con sus similares de otros países, y así poder salir del estado de supervivencia en que se encuentran.



“Si hubiese mercado yo creo que se superarían las empresas, incluso puede haber fuentes laborales, pero hoy están escasas, no hay mercados para vender el producto, estamos en la supervivencia”, manifestó Céspedes.



El dirigente indicó que el contrabando obliga a las empresas a abajar la producción por la falta de ventas, situación que hace la situación más crítica para las unidades productivas.



Céspedes demandó al Ejecutivo del país pelear por conseguir nuevos mercados para la producción nacional.



“Se le ha pedido al señor Presidente (Evo Morales) que busque mercado, que no esté peleando con los gobiernos de otros países, más bien hay que pelear para que nuestro producto pueda salir y de esta manera garantizar la producción nacional”, apuntó.



El contrabando es otro factor que afecta a la industria nacional, y que el gobierno tras permanecer más de 12 años en gestión no pudo reducir. El dirigente lamentó que “todo es contrabando” en el país, y que “ojalá se pueda parar esta situación”.