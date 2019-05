Empresarios insisten en que se amplíe plazo para pago del retroactivo







20/05/2019

El Día.- El presidente de la Cámara de Industria de Cochabamba, Antonio Fernández Paz, insistió en que el gobierno amplíe el plazo para el pago del retroactivo al incremento salarial porque muchos de sus afiliados no cuentan con liquidez para hacerlo, ya que recurrieron a préstamo bancario para pagar el segundo aguinaldo.



"Sabemos que nuestras instituciones madres están solicitando que en primer lugar no sea retroactivo (el pago), ojalá pueda ser de esa manera; y por ultimo una ampliación (del plazo), si es que no se diera el otro caso, porque muchas empresas se han endeudado, es muy fuerte esta clase golpes" para las empresas, manifestó Fernández.



El gobierno dispuso como fecha de pago para el retroactivo del incremento salarial hasta el 31 de mayo, luego de que el 1 de ese mes se determinó el aumento al salario mínimo nacional del 3% y al haber básico del 4%.



Fernández indicó que muchas empresas, sobre todo las medianas, micros y pequeñas sufrirán "un duro golpe" con el pago de estos beneficios que imponen el gobierno.



Aclaró que el incremento salarial no solo significa el salario mínimo nacional o el sueldo en sí, si no "se incrementan los bonos, el bono de antigüedad y demás, y no es como el gobierno dice que es un poco flexible esta situación".



El representante denunció discriminación, ya que las actuales normas laborales son obligatorias y afectan a un pequeño universo de empresas que tienen registro obligatorio de empleador, y exime "al resto de las empresas que trabaja bajo el paraguas de la informalidad".



"Ninguna de esas (empresas) se ve afectada: no realizan incrementos, no realizan aportes, incluso muchas ni facturan, creo que es una norma discriminatoria para nosotros", apuntó.