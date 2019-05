Representantes del gobierno interino de Venezuela en EE.UU. buscan reactivar servicios consulares







20/05/2019 - 12:22:07

VOA.- El ministro consejero de la embajada de Venezuela en Estados Unidos y alcalde en el exilio, Gustavo Marcano, reveló que los representantes diplomáticos del gobierno interino de Venezuela en EE.UU. se preparan para reactivar los servicios consulares.



En una entrevista para EVTV Miami, Marcano reveló que después de haber logrado recuperar las seis sedes diplomáticas venezolanas en suelo estadounidense, el siguiente paso será reactivar el registro consular a través de la página web de la embajada.



"Lo vamos a tener la próxima semana, que va ser una gran noticia, es la apertura del registro consular. Ese registro consular a través de la página web de la embajada, que también va ser anunciada la semana que viene, va funcionar para que los venezolanos podamos identificar las necesidades que tenemos todos y cada uno de nosotros. Y que ese diagnóstico nos permita dar respuesta", detalló.



Un día después de que Guaidó se proclamó presidente interino del país, el presidente en disputa de Venezuela,Nicolás Maduro, ordenó romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos y cerrar la embajada y los consulados en territorio estadounidense.



Si bien Marcano explicó que no podrán solucionar momentáneamente algunos de los problemas, identificó la validez de los pasaportes de los migrantes vencidos como uno de los principales.



Adelantó que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, emitiría un decreto de ley, que estaría siendo evaluado, para permitir la validez de los pasaportes vencidos en el exterior, pero no habría fecha ni detalles.



Las consultas se estarían haciendo a expertos en el tema, con organismos como las Naciones Unidas (ONU) y gobiernos aliados como el de Estados Unidos.



Marcano expuso que todas estas medidas "no quieren decir que estemos desenfocándonos de lo que es objetivo principal. El objetivo principal de nuestro trabajo es que cese la usurpación (...) y vemos ese proceso mucho más cerca", enfatizó.