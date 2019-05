Desproporcional acoso policial en honras fúnebres de preso muerto en cárcel de Nicaragua







20/05/2019 - 11:47:28

VOA.- Policías antidisturbios y paramilitares afines al gobierno del presidente Daniel Ortega acosaron durante el sábado y domingo las honras fúnebres del preso político Eddy Montes, asesinado la semana pasada por custodios del Sistema Penitenciario La Modelo.



Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, señaló que las circunstancias del velorio de Montes superaron la imaginación.



“Estando ahí un grupo de personas y feligreses en la iglesia Molagüina se hubiera dado un despliegue desproporcional inexplicable de fuerzas policiales, en realidad son cuestiones que están ocurriendo prácticamente a diario en este país, y que ya sobrepasaron todo tipo de imaginación, son inexplicables”.



Sin embargo, la presencia policial no logró frenar a los matagalpinos y junto a familiares, amigos y excarcelados lograron movilizarse el domingo hasta la Catedral San Pedro Apóstol donde dieron el último adiós a Montes.



Sus excompañeros de cárcel cargaron su féretro y honraron su memoria. En tanto, el excarcelado Brayan Alexander Quirós habló sobre la versión policial del suceso que cobró la vida de Montes.



“Ellos nunca entran con armas, porque saben que es anti estratégico, y ahora que vengan a decir que don Eddy les quiso quitar el arma, don Eddy que sufría problemas en la espalda, eso es ilógico”.



Kevin Roberto Solís otro excarcelado y compañero de Galería de Eddy Montes, reclamó justicia en este caso.



“Que nosotros no aceptamos amnistía. No hay perdón ni olvido. Va a existir justicia para Eddy Montes y para todos los presos políticos”.



La versión oficial del Ministerio de Gobernación sostiene que Eddy Montes, fue herido de bala mientras forcejeaba con un custodio del sistema penitenciario para robarle su arma de reglamento. Hasta ahora eI Instituto de Medicina Legal no ha entregado a los familiares el dictamen de la autopsia que realizó.