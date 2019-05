Trump: Si Teherán quiere pelea, será el final oficial de Irán







20/05/2019 - 11:37:09

RT.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha advertido a través de su cuenta de Twitter que si Teherán "quiere pelea", entonces "será el final oficial de Irán".



"¡Nunca vuelvan a amenazar a Estados Unidos!", proclamó el presidente norteamericano.



"No permitiré que Irán tenga armas nucleares"



Por otro lado, en una entrevista con Fox News, el mandatario reiteró este domingo su rechazó a una eventual guerra, si bien prometió que "no permitirá" que Irán obtenga armas nucleares.



"No quiero pelear. Pero tienes situaciones como la de Irán, no puedes dejar que tengan armas nucleares, simplemente no puedes dejar que eso suceda", indicó el presidente.



Con todo, Trump reconoció que él no es "alguien que quiera entrar en guerra", argumentando que "la guerra perjudica a las economías", y además, "mata a las personas", lo que es "mucho más importante", recalcó.



Escalada de tensión



La tensión ha ido en aumento en la región desde que Estados Unidos decidiera reforzar su contingente militar en el golfo Pérsico con el grupo de combate del portaviones USS Abraham Lincoln , así como con un grupo operativo de bombarderos, en respuesta a lo que la Casa Blanca ha calificado de "amenaza creíble" contra los intereses estadounidenses y de sus aliados proveniente de Irán.



Washington también aprobó el despliegue de una batería del sistema de defensa aérea estadounidense Patriot y del buque de transporte anfibio USS Arlington. Por su parte, Irán ha negado las acusaciones de EE.UU. y ha expresado su disposición a condenar tales despliegues y tomar represalias en caso de conflicto militar.



En medio de la escalada de tensión, Trump negó esta semana que su país esté planeando un conflicto militar con la República Islámica. Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, opinó que "no habrá guerra" en la región, si bien considera que Trump "está rodeado de gente que lo empuja" hacia ella. El canciller indicó que "no habrá guerra porque ni queremos una guerra, ni nadie tiene la idea o la ilusión de poder hacer frente a Irán en la región".