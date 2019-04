Guaidó entregó ayuda humanitaria en peligroso barrio de Caracas







12/04/2019 - 12:55:22

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, visitó este viernes la comunidad de José Félix Ribas de Petare, un barrio conocido por su peligrosidad. El también presidente de la Asamblea Nacional entregó tabletas purificadoras de agua, que forman parte de la ayuda humanitaria, a las familias de la localidad.



“Lo que vamos a hacer ante la adversidad es vencerla. Ante la tragedia, avanzar; ante la dificultad, levantarnos; ante los problemas, presentar propuestas y soluciones en todos nuestros sectores”, dijo.



El líder político estuvo acompañado del ex alcalde del municipio Sucre Carlos Ocariz, y el diputado a la Asamblea Nacional Miguel Pizarro.



“Que vivan los muchachos. Verlos es señal de alegría. El trabajo que está haciendo Alimenta la Solidaridad es fundamental en cada uno de los sectores”, agregó.



Advirtió que la crisis del agua se evidencia no solo en esa comunidad, sino en todo el país, por lo que instó a seguir organizando a las personas en cada sector.





GUAIDÓ DEMOSTRÓ SU CORAJE



Una habitante de Petare agradeció este viernes la visita que realizó el presidente interino, Juan Guaidó, en la comunidad. La mujer aseguró que el también presidente de la Asamblea Nacional demostró su coraje al enfrentarse a la situación que se vive en Venezuela.



"Su visita fue algo espectacular. Él está viendo de cerca los problemas que nos aquejan en el sector: el agua y luz. Esto es una satisfacción porque de verdad queremos un cambio. No tenemos medicinas, agua ni luz", señaló.



La mujer indicó que el país necesita líderes nuevos, como Guaidó. "A él hay que darle todo el apoyo necesario para que se genere el cambio en Venezuela", agregó.