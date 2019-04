Médicos de Santa Cruz convocan a paro de 24 horas para el martes







12/04/2019 - 12:42:45

Los Tiempos.- El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero, informó hoy que una asamblea general determinó acatar un paro de 24 horas el próximo martes para exigir al gobierno condiciones favorables de trabajo.



Los médicos analizaron los más de 40 días de vigencia del Sistema Único de Salud (SUS) y concluyeron que sistema sanitario continúa colapsado y sin cambios.



"Después de analizar todo lo que ha sido este asunto político que es el SUS, con SUS o sin SUS el sistema está colapsado, por eso este paro de 24 horas se va a realizar el martes 16 de abril, para exigir condiciones, no podemos trabajar más como estamos", apuntó el dirigente.



Remarcó que en las actuales condiciones de atención, los médicos se exponen y exponen a la población en general.



"Equipos obsoletos, no hay insumos y recursos humanos suficientes, ocurre en los tres niveles de salud, y esto debe resolverse sentándose y viendo las competencias de cada uno de los gobiernos (nacionales y subnacionales) y no haciendo demagogia", apuntó.



Montero indicó que hasta el momento el gobierno no erogó un solo boliviano de los 200 millones de dólares anunciados para salud en esta gestión, por la implementación del SUS. "Todo está en papeles", remarcó el galeno.