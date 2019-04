Chacón declaró siete horas en la Fiscalía por el caso Tersa y WTC







12/04/2019 - 12:38:16

Página Siete.- Siete horas duró la declaración de la concejala de SOL.bo, Cecilia Chacón, en el Ministerio Público, donde fue convocada en calidad de testigo para hablar sobre el caso Tersa; pero además conversó con el investigador sobre la construcción del World Trade Center (WTC), ambos casos involucran a su colega Fabián Siñani (SOL.bo) y el empresario Edwin Saavedra.



Agotada por la declaración de siete horas ante el investigador, la concejala Chacón dijo que ella fue convocada por el caso Tersa y que en determinado momento presentó las pruebas de la otra investigación que ella realiza respecto a la Curva de Holguín. Chacón ingresó al Ministerio Público a las 15:00 y salió a las 22:00 de ayer.



"He sido convocada como testigo y me han hecho consultas sobre las observaciones respecto de los trámites que conozco en los cuales haya participado el concejal Siñani y su esposa Maricruz Medrano, en este caso el trámite que involucra el cambio de uso de suelo en la Curva de Holguín y el convenio suscrito entre el Gobierno Municipal y el señor (Edwin) Saavedra", declaró, al ser consultada sobre las razones de este nuevo caso.



El fiscal Ronald Chávez adelantó que podría fusionarse los dos casos dependiendo de los indicios que existan sobre el WTC. "El Ministerio Público analizará todos los indicios y una vez que concluyan las declaraciones testificales, se examinarán los documentos que ya han sido remitidos a la Fiscalía, en este momento no se puede adelantar criterio", expresó.



La jefa de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Betty Yañíquez, presentó una denuncia en la Fiscalía por las presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Tersa por parte de la Alcaldía, caso en el que se ve involucrado Siñani y su esposa, ésta última apoderada de la empresa.



La denuncia también fue presentada contra el exdirector del Sistema de Regulación Municipal, Giovanni Jemio, por supuesto favorecimiento a la empresa que administra el relleno sanitario de Alpacoma.