Gobierno de Nicaragua no investigará supuesto atentado contra obispo, dice diputado oficialista





12/04/2019 - 12:07:10

VOA.- El diputado nicaragüense y secretario de Relaciones Exteriores del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Jacinto Juárez desestimó las graves denuncias divulgadas por el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, quien aseguró que en 2018 se planificó un atentado contra su vida.



Báez, quien es una de las figuras religiosas más críticas de Nicaragua, afirmó este miércoles en conferencia de prensa que el Departamento de Política de la Embajada de Estados Unidos le notificó hace unos meses que estarían planificando su asesinato.



“Mirá, los señores obispos tienen, por su posición, derecho a protección policial. De hecho, algunos de ellos tienen policías que los protegen, como al cardenal (Leopoldo Brenes). Monseñor Báez nunca utilizó ese recurso … en segundo lugar; ese recurso existe mucho en política. Que te amenazan decís vos … creo que ese recurso es poco creíble. Ni siquiera dan la más mínima evidencia de la amenaza”, declaró el diputado sandinista en una entrevista a la Voz de América.



El legislador de izquierda descartó la posibilidad de que el gobierno del presidente Daniel Ortega investigue a profundidad la denuncia realizada por el obispo porque, según él, no existen elementos que prueben lo manifestado por Báez.



“No tenés elementos. ¿Qué vas a investigar? Ahora en el mundo de la política si te metés estás sometido a situaciones. Te exponés a que te amenacen, griten. No es nada extraordinario que te griten: te vamos a pasar la cuenta. Ahora Báez no dice si es una llamada telefónica. Dice que la señora (Laura) Dogu le dijo y ¿adónde está ella?, ¿en qué se basó? Es muy difícil”, aseveró el parlamentario.



El caso del obispo Báez no es aislado, de acuerdo con altos jerarcas de la Iglesia católica nicaragüense. Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua, afirmó a VOA que las amenazas contra sacerdotes no han cesado desde que estallaron en abril de 2018 las protestas contra el Gobierno.



Avilés detalló que algunos religiosos han sido más atacados que otros. “Eso depende de la postura que cada uno de ellos tome con respecto a la justicia y a la verdad”, agregó Avilés.



Gobierno tildó de “golpistas” a obispos



Desde abril de 2018, el gobierno del presidente Daniel Ortega criticó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) por estar a favor de los manifestantes atacados durante las protestas.



En un acto público frente a sus seguidores, el mandatario nicaragüense tildó de golpistas a los obispos, quienes ejercieron el rol de mediadores en la primera etapa del diálogo nacional, que fracasó por falta de acuerdos entre las partes.



Ortega manifestó que “la cartilla” leída por los obispos lo impresionó. “Sacaron la estrategia y allí decían: hay que cambiar ya. Nos daban un plazo de dos días … Hay que cambiar ya al Poder Judicial, al Poder Electoral, a la Contraloría, a todos los poderes del Estado, a la Asamblea Nacional, y hay que quitar al presidente y adelantar las elecciones. Yo, cuando recibí el documento dije: bueno. Esto es lo que quieren realmente”, aseguró Ortega ante la multitud.



En esa ocasión, el presidente Ortega se refería a una carta que los obispos le entregaron como propuesta para encontrar una salida pacífica a la crisis sociopolítica nicaragüense.



Asimismo, el mandatario especificó que, a lo interno de la Conferencia Episcopal, hay unos obispos “confrontativos” y otros más “moderados”.



​Báez se va a Roma



El principal propósito de la conferencia de prensa realizada por la CEN era anunciar que monseñor Báez regresará a Roma temporalmente a petición del papa Francisco.



El obispo, de 60 años, expresó que el papa lo citó en el Vaticano hace quince días y que le solicitó trasladarse a Roma "por un tiempo". Báez no aclaró si la decisión papal estaría relacionada con recientes denuncias sobre un supuesto plan para asesinarlo.



La denuncia, en primera instancia, fue dada a conocer por la exembajadora de Estados Unidos en Managua, Laura Dogu, quien declaró al diario Indiana Gazzete que antes de concluir su misión el año pasado fue "objeto de un plan de asesinato" junto a figuras opositoras, como el obispo Silvio Báez y el exjefe del Ejército Humberto Ortega, hermano del actual mandatario.



La crisis sociopolítica en Nicaragua se inició a mediados de abril del año pasado debido a un conjunto de reformas sociales que generaron protestas en todo el país.



Ortega respondió con represión y muerte a los manifestantes, según organismos de derechos humanos internacionales.