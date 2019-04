Oficina de DD.HH. de ONU pide juicio justo para Julian Assange







12/04/2019 - 12:05:39

VOA.- La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió el viernes a las autoridades judiciales que aseguren un juicio justo el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien está bajo custodia británica y sujeto de una solicitud de extradición de Estados Unidos.



Assange, de 47 años, fue detenido el jueves en la embajada de Ecuador en Londres. Gran Bretaña sostiene que respondió a un pedido de extradición de Estados Unidos, además de una supuesta violación de las reglas locales sobre la libertad bajo fianza.



Estaba refugiado en la embajada de Ecuador en la capital británica desde junio de 2012 para evitar su extradición a Suecia, que entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales. El caso fue archivado.



"Esperamos que todas las autoridades relevantes garanticen que el derecho de Assange a un juicio justo sea respetado por las autoridades, incluso en cualquier procedimiento de extradición que pueda tener lugar", dijo la portavoz de la Oficina de DD.HH. de la ONU, Ravina Shamdasani, en una rueda de prensa en Ginebra.



Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acerca de la detención de Assange, aunque sí lo han hecho varios relatores de Naciones Unidas.



Estados Unidos anunció poco después del arresto cargos de conspiración contra Assange, por tratar de acceder a una computadora del gobierno estadounidense que contenía información clasificada. La acusación lo vincula con la exanalista de inteligencia del Ejército estadounidense Chelsea Manning en 2010.



El presidente Donald Trump pareció distanciarse del caso: "No sé nada sobre WikiLeaks", dijo a periodistas el jueves.



Una corte británica lo encontró culpable el jueves de violar en 2012 los términos de su libertad condicional luego de una orden de extradición a Suecia por acusaciones de violación. Assange, quien se declaró no culpable, conocerá su sentencia en una fecha posterior. Enfrenta una pena máxima de 12 meses de cárcel por la ofensa.



Los abogados de Assange criticaron el jueves el procedimiento para arrestarlo y el manejo del proceso. El abogado que defiende su derecho a la privacidad, Joe Cannataci, indicó que buscará reunirse con él para evaluar una posible vulneración de sus libertades.



La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, expresó el jueves que la decisión de Ecuador de facilitar el arresto de Assange ponía al fundador de WikiLeaks en riesgo de sufrir serias violaciones de los derechos humanos.

Súplica de la madre y pedido de la oposición inglesa



La madre de Assange, Christine Assange, pidió en un mensaje divulgado en su cuenta en Twitter a las autoridades que sean bondadosas con su hijo.



"Por favor, sean pacientes, amables y benévolos con él", escribió la madre en su mensaje a la policía y las autoridades judiciales.



A la vez dijo que su hijo se ha visto privado del aire libre, de hacer ejercicios y de recibir atención médica.



Figuras influyentes del opositor Partido Laborista de Gran Bretaña indicaron el viernes que el gobierno debería oponerse a la extradición de Assange a Estados Unidos.



El líder del partido, Jeremy Corbyn, envió un mensaje en Twitter diciendo que Washington está intentando extraditar a Assange porque sacó a la luz "evidencia de atrocidades en Irak y Afganistán".



Diane Abbott, vocera de la formación laborista para asuntos nacionales, declaró a la BBC que el gobierno debería bloquear el proceso en base a los derechos humanos y que buena parte de la información que introdujo en el dominio público era de interés general.



Abbott dijo que Assange es buscado por EE.UU. debido a la "vergüenza por las cosas que reveló sobre el ejército y los servicios de seguridad estadounidenses".



WikiLeaks divulgó en 2010 más de 90.000 documentos clasificados relacionados con acciones militares estadounidenses en Afganistán, cerca de 400.000 documentos secretos sobre la guerra de Irak y 250.000 cables diplomáticos provenientes del Departamento de Estado estadounidense.



El arresto de Assange destapó una ola de reacciones diversas. Sus seguidores dicen que es héroe por exponer lo que sus simpatizantes ven como abuso de poder por parte de los estados modernos y por defender la libertad de expresión.



Los detractores sostienen que es un rebelde peligroso que ha socavado la seguridad de Estados Unidos y buscó desestabilizar gobiernos.



El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que ordenó el retiro de la ciudadanía ecuatoriana y la protección a Assange, sostiene que es "un malcriado" que habría supuestamente acosado y amenazado a diplomáticos en la embajada ecuatoriana que lo acogió por siete años.



El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que protegió a Assange, arremetió contra Moreno y lo llamó "el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana".