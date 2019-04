Detuvieron a ex general chavista acusado de narcotráfico en Estados Unidos





12/04/2019 - 12:00:00

Infobae.- El ex general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Hugo Carvajal fue detenido este viernes en España. Está acusado de narcotráfico en Estados Unidos.



La información la confirmaron los periodistas Nelson Bocaranda y Maibort Petit en sus cuentas de Twitter. "RUNRUN: me confirman detención del M/G Hugo Carvajal por la Policía española por petición de EEUU ante viejo "indictment"", expresó el director de Runrun.es.



En otro tuit, agregó: "Esta mañana a las 8:30 les informé la detención del M/G Hugo Carvajal en España, en Madrid, por parte de la Guardia Civil y la Gendarmería ante petición de EEUU por un viejo indictment en su contra. El Gobierno español lo confirmó hace una hora. Espera ser llevado hoy o mañana a EEUU".



Por su parte, Petit afirmó: "Confirmada la detención del general Hugo Carvajal en España. Carvajal está acusado por EEUU por delitos de narcotráfico. Hasta el momento no se había llegado a ningún acuerdo de cooperación aunque se hicieron intentos para ello. Un hijo de Carvajal vive en España".



En otro mensaje, Petit acotó: "Carvajal tiene dos expedientes por delitos de narcotráfico y vinculaciones con el grupo terrorista de la FARC. Contrató abogados en EEUU para aclarar su situación, no llegó acuerdos de cooperación. Negaba los cargos y no quería pasar tiempo en la cárcel. Su expediente en la Corte del Distrito Este de Nueva York (la misma del "El Chapo") es el más amplio".



El ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez fue el primer militar de peso en reconocer a Juan Guaidó, el 21 de febrero pasado, justo antes de que comenzara una ola de deserciones en las FFAA venezolanas.



Quién es Hugo Carvajal



El general Hugo Armando Carvajal Barrios no era un hombre más dentro de la estructura burocrática venezolana. Fue durante años uno de los pocos funcionarios que podía llegar hasta lo más íntimo del poder y aconsejar al jefe máximo del gobierno: Hugo Chávez.



Nacido el 1 de abril de 1960 en Puerto La Cruz, oeste de Venezuela, Carvajal estuvo desde los comienzos de Chávez hasta su "separación". Participó en el intento de golpe de Estado que dio el posterior presidente en 1992 y fue nombrado jefe de Inteligencia en 2004 hasta 2011.



Hizo la secundaria en el Liceo Militar "José Antonio Anzoátegui" y luego ingresó a la Academia Militar, donde se graduó en 1981. Fue durante esos años cuando lo bautizaron "El Pollo".



Fue el jefe de la División General de Inteligencia Militar venezolana (DGIM) y quien más secretos compartió con el extinto caudillo bolivariano. Es también un símbolo de la corrupción chavista y muchos en el régimen creen que con su caída se aproxima una complicada época para la red de complicidades que se tejió a lo largo de los años de gobierno bolivariano.



Torturas, protección a terroristas y vínculos estrechos con narcotraficantes son algunos de los "pergaminos" que permitieron a Carvajal cosechar a lo largo de sus años la confianza del "comandante".



En Colombia, lo identificaron como el responsable de facilitarles documentos y cobertura a terroristas de las FARC y a capos narcos. También se supone que participó en las torturas infligidas a dos miembros del Ejército de Colombia, capitán Camilo González y cabo Gregorio Martínez, y su posterior asesinato.



Bajo la conducción de Carvajal, la DGIM incrementó sus actividades de espionaje interno. Las "cacerías de brujas" producidas a lo largo de la larga década chavista se han incrementado tras la asunción de este general del Ejército Bolivariano al frente de la división. Incluso, las denuncias por torturas a los propios miembros de las Fuerzas Armadas han sido moneda corriente. Una supuesta deslealtad era cuestión de persecución y "depuración".



Sus vínculos con el narcotráfico



Sus nexos con el narco fueron clave para su detención y el procesamiento que enfrentará ante la Justicia de los Estados Unidos. Sus reuniones con los jefes de las FARC eran frecuentes. En 2006 sostuvo un encuentro con Germán Briceño Suárez, un importante mandamás de la organización terrorista y hermano del "Mono Jojoy". Fue en la finca Corocito, en San Silvestre, estado de Barinas. En esa reunión participaron al menos 20 personas, muchas de ellas miembros de su equipo de contrainteligencia. Allí habrían pactado financiamiento y ayuda logística para los terroristas que operaban en la frontera entre Venezuela y Colombia.



En 2008, Carvajal ya estaba en la mira de la Justicia norteamericana por ser parte de la red de corrupción más grande de la historia venezolana y por sus vínculos con el narcoterrorismo de las FARC. El Tesoro de los Estados Unidos lo sancionó junto a otros ministros y funcionarios de Chávez.



"El Pollo" es quien más conoce los secretos de los líderes del chavismo: el dictador Nicolás Maduro; su esposa, Cilia Flores; y el poderoso Diosdado Cabello, entre otros, temen que hable y esta detención puede ser un factor clave para que ello ocurra.



De qué se lo acusa



Existen dos acusaciones formales contra Carvajal en tribunales federales de Estados Unidos: una en la corte del distrito sur de Florida, en Miami; y otra en Nueva York.



El documento de la acusación en Miami señala a Carvajal como colaborador y cómplice del llamado Cártel del Norte del Valle, uno de los más importantes grupos narco de Colombia para distribuir drogas en territorio norteamericano.



En tanto, el proceso que se le sigue al ex jefe de inteligencia venezolano en Nueva York está sellado, por lo que no ha sido posible conocer todavía exactamente cuáles son los cargos en su contra.



"No podemos asegurar que los cargos (presentados tanto en Miami como en Nueva York) sean idénticos, pero es posible que coincidan en lo fundamental", dijo a BBC Mundo en 2014 un portavoz del Departamento de Justicia en Washington.



En la práctica legal estadounidense, un juez puede ordenar que un caso sea sellado por variadas razones, pero se da a conocer al público cuando la persona acusada es arrestada.



De acuerdo a lo que afirmaron a BBC Mundo fuentes del Departamento de Justicia que no quisieron identificarse, el que no haya sucedido lo mismo con el expediente neoyorquino puede significar que ese caso todavía está bajo investigación o que hay otros solicitados que no han sido puestos bajo custodia.



Carvajal, el funcionario de mayor rango del chavismo acusado en EEUU



Su caso coincide con el de otros dos importantes ex funcionarios: el ex juez venezolano Benny Palmeri-Bacchi y el ex director de la Interpol en Venezuela Rodolfo McTurk.



Palmeri fue acusado de conspirar para distribuir cocaína en EEUU y por obstrucción de la justicia, cargos de los que se declaró inocente.



En el caso de McTurk, la acusación asegura que en 2009, como jefe del cuerpo policial internacional, extorsionó a un narcotraficante arrestado a quien pidió una suma de 400 mil dólares para dejarlo en libertad y pagos mensuales de USD 75 mil para permitirle seguir con sus actividades.



Según informó en su momento El Nuevo Herald, ese caso involucra también a Hugo Carvajal. Pero tanto el Departamento de Justicia en Washington, como la Fiscalía en Miami declinaron hacer comentarios sobre si existe algún hilo conductor entre los acusados.



Si Carvajal fuera extraditado a EEUU y declarado culpable de los cargos por los que se lo acusa, podría ser condenado a cadena perpetua, salvo que lograra un pacto con la Fiscalía a cambio de su testimonio que ayudara a armar o resolver otros casos.



Sus últimas declaraciones públicas



El viernes pasado, Carvajal publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter. De ahí en adelante se llamó a silencio pero esto decía hace una semana en la red social: "Nada hago publicando las redes de narcotráfico del alto gobierno cuando dicha información debe estar, exclusivamente, en manos de órganos capaces de investigarlo. Nada hago publicando a los testaferros de los dirigentes del PSUV y sus activos en el extranjero cuando dicha información debe estar en manos de agencias que investiguen la legitimación de capitales en EEUU, Europa, Líbano, Dubai y Hong Kong", comenzaba.



Y seguía: "Nada hago publicando todo lo que murmura ese 90% de la FAN institucional que quiere devolver la libertad y democracia a Venezuela, cuando esa información debe estar solo en manos del legítimo comandante en jefe de la FAN. Nada hago publicando la información de los grupos terroristas que hacen vida en Venezuela y los financiados por el régimen en toda América, cuando dicha información debe estar en manos de organismos antiterroristas internacionales".



"Nada hago publicando información detallada de la presencia cubana en las instituciones del estado, sobre todo en la FAN, cuando esa información forma parte de la estrategia para sacarlos del país. Nada hago publicando los inmensos patrimonios robados por viejas y nuevas oligarquías, dueños de banco, seguros, contratistas del gobierno y medios de comunicación, que financian políticos oficialistas y opositores, cuando esto debe investigarse en la nueva justicia venezolana", subrayaba.



"Detrás del plano político existe uno que no se ve, el de las informaciones sensibles para los estados. Tengan la certeza de que estoy haciendo y seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para devolver la libertad y la democracia a mi país", puntalizó.



Y finalizó: "No tengo la menor duda. Maduro saldrá por decisión de la Fuerza Armada Nacional".