Lo que se avecina en Cuba es una depresión económica, según advierten expertos







12/04/2019 - 11:55:12

Infoabe.- Falta de divisas, disminución de las importaciones, rebaja en petróleo que entra de Venezuela, y el incumplimiento en las producciones nacionales es el escenario actual de la economía cubana, dijeron economistas a Radio Martí.



En medio de la caótica situación, el país no tiene la capacidad para resolver el principal problema, que es la falta de divisas, explicó el politólogo y economista cubano Enix Berrio. "Cuando se habla de economía en estos tiempos en Cuba no hay buenas noticias, desgraciadamente es desalentador", afirmó.



Berrio dijo que ya es un hecho que este año Cuba no alcanzará "el 1% de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) como pensó el gobierno cubano". Explicó que ya se acumulan incumplimientos en producciones clave, como la del azúcar.



Sobre las importaciones, las más afectadas han sido la de combustible procedente de Venezuela, y la de productos que tienen que ver con el sector agropecuario, la alimentación y los medicamentos, lo que se traducirá en una profundización del desabastecimiento que ya golpea al país, dijo Berrio.



Sobre la advertencia del general Raúl Castro de la crisis que se avecina, Berrio dijo que a pesar de la retórica del discurso oficial, "llámesele período especial o no" y más allá de una crisis, "lo que va a ocurrir en Cuba se llama depresión económica".



El experto subrayó que para que la economía cubana crezca necesita importar insumos básicos: "Entiéndase petróleo, petróleo venezolano, sin alternativas de suplirlo por la producción nacional, que solamente representa el 47% del consumo del país".



Ese petróleo procedente de Venezuela, recordó el economista, también aportaba recursos por concepto de reexportación.

Cubanos hacen cola para comprar alimentos en una bodega en La Habana.

Cubanos hacen cola para comprar alimentos en una bodega en La Habana.



La carencia de combustible afectará la producción de renglones exportables como el níquel, y la producción de cemento, vital para el sector de la construcción, así como el sector agropecuario, el transporte, la energía eléctrica, y la distribución de agua a la población.



"Si no hay importaciones, no hay exportaciones", y ese camino conduce a una depresión económica "que no tiene solución a corto y mediano plazo", insistió Berrio.



"Para que la economía cubana respire, para que la ciudadanía cubana tenga lo mínimo esencial, requiere de un Producto Interno Bruto -es decir, producir bienes y servicios- con un crecimiento entre un 4% y un 6% durante 10 años consecutivos", explicó Berrio.



"Van a seguir proliferando esas imágenes dramáticas (…) de la desesperación y preocupación del ciudadano común por lo que está pasando", concluyó el experto.



Para el profesor de economía en la universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, la receta para salir de la crisis es la liberalización de todas las fuerzas productivas, a lo que hasta ahora se niegan las autoridades del país.



"En lugar de estar cambiando las cosas para que la economía funcione, para que el país pueda tener un futuro (…) esta clase política se enroca en posiciones absolutamente anacrónicas y absurdas, y empiezan a hablar de la carne de avestruz", subrayó Amor Bravo.



El profesor dijo que todos estos "planteamientos absurdos" son una pérdida de tiempo. "Están dilatando medidas que son absolutamente necesarias (…) liberalizar la economía, aceptar que tiene que existir una economía privada generalizada en todo el país, que el estado tiene que reducir sus funciones a las básicas (…), y que la economía cubana necesita un impulso nuevo para salir adelante", subrayó.



El economista agregó que dentro de unos meses la situación será peor, y estos estallidos sociales que se van produciendo de forma puntual debido a las carencias de productor básicos "van a ser generalizados, y esto es lo que me temo que puede ocurrir en nuestra querida isla si no cambian las cosas".



Este miércoles, en un discurso en la Asamblea Nacional del Poder Popular y ante la posibilidad de una crisis económica en los próximos meses, el general Raúl Castro advirtió que el país tendrá que prepararse "para la peor variante".