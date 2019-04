Canasta familiar: Diputado del MAS pide que el ministro Arce se disculpe







12/04/2019 - 11:14:27

Erbol.- El diputado oficialista Sergio Choque pidió este viernes al ministro de Economía, Luis Arce Catacora, que se disculpe por su declaración de que 100 bolivianos alcanzaba para la canasta familiar.



“Al Ministro le pido con mucho cariño de que pueda reconocer el error que lo ha hecho tal vez de manera involuntaria, y que pida disculpas a la población y ya dejemos de hacer política con este tema”, manifestó Choque, quien además es jefe de bancada del MAS en Diputados.



Arce generó polémica en los últimos días porque en una entrevista en Red Uno afirmó que con 100 bolivianos se podría cubrir la canasta familiar. El Ministerio de Economía salió a aclarar que la autoridad fue tergiversada y que se refirió con esa cifra sólo a un periodo de tres días.



El diputado Choque dijo que “no se puede tapar el sol con un dedo”, porque los 100 bolivianos no alcanzan.



“Yo como padre de familia, a mí no me alcanza con 100 bolivianos, ya mis hijas están en la universidad, les doy para sus pasajes, para algún refrigerio que también necesitan o en el transcurso del día, y no alcanza pues”, indicó.



El oficialista enfatizó que “por favor” el Ministro pida disculpas a la población. Calificó el hecho como “pequeño incidente” y que seguramente Arce no tuvo el afán de lastimar a nadie.