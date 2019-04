Quintana califica intervención del senado de EEUU de grosera y arrogante







12/04/2019 - 07:20:49

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reprobó el jueves la intromisión del Senado de Estado Unidos (EEUU) en los procesos democráticos de Bolivia y convocó a reflexionar sobre los avances que obtuvo el país gracias a las conquistas sociales y políticas de los últimos años en materia democrática, además, calificó esa actitud de "grosera y arrogante".



"Reiterar la posición del Gobierno, respecto a esta intervención grosera, arrogante de los gringos contra nuestro país, contra este proceso histórico. Los problemas internos de Estados Unidos pretenden resolver haciendo la guerra contra nuestros pueblos externamente. Entonces, con toda la energía, con toda la integridad, con toda la fuerza política, nosotros rechazamos y repudiamos esta grosería imperial", sostuvo durante su participación en la presentación de la revista Correo del Alba "Homenaje a Lula da Silva".



El Senado norteamericano aprobó una resolución en la que pide al Gobierno del presidente Evo Morales respetar los límites constitucionales en los mandatos presidenciales.



En su intervención, en el acto que se realizó en la Casa del Alba Cultural, en La Paz, el titular de la Presidencia reprochó los afanes norteamericanos de enseñar a Bolivia lecciones de democracia y denunció los abusos que comete el Gobierno estadounidense contra otros pueblos.



"Estados Unidos nos quiere dar lecciones de democracia, diciéndonos lo que tenemos que hacer y nos da un conjunto de recetas que tenemos que seguir. Todos los días en ese país se masacran a miles de niños a través de esa cruel industria de las armas. Nos pide que respetemos la independencia de poderes, cuando ellos en realidad de independencia de poderes no tienen nada, sus poderes públicos responden a los intereses de las grandes industrias, de grandes empresas de la muerte, de la explotación de recursos naturales, del extractivismo criminal en el mundo", cuestionó.



En este contexto, Quintana comparó el ejercicio del voto que se practica en Estados Unidos con las elecciones que se realizan en Bolivia al afirmar que es más bien esta última nación la que podría exportar enseñanzas de democracia al país del norte.



"Nos quieren dar lecciones de respeto a la democracia, cuando en Estados Unidos vota menos del 50 por ciento de su población y los que deciden son los grandes consorcios internacionales, cuando en Bolivia vota más del 90 por ciento de la población que es, la que decide el futuro de nuestra patria, remarcó.



"Por lo tanto, como pueblo boliviano no aceptamos expresiones de injerencia de ninguna naturaleza y de ninguna potencia extranjera, reprobamos su actitud supremacista y de superioridad cultural y política. Cuánta democracia podemos exportar a Estados Unidos, cuánto de ejemplo podemos dar para que aprendan de acá, que los pueblos que toman decisiones y que controlan sus recursos naturales son capaces de desarrollar políticas de inclusión, de justicia social y de redistribución de recursos, de crecimiento económico por supuesto", agregó.



Además, Quintana explicó que Bolivia con su democracia podría no solo ser una potencia como país sino una potencia regional que hermane a otros pueblos.



"Si en 13 años hemos cambiado la historia de nuestro país, imagínense 100 años de haber estado domesticados, aplastados, humillados a través de estas clases oligárquicas, de estos partidos políticos conservadores que se alinearon al dominio de nuestros países. Podemos ser grandes potencias, no solamente nacionales sino una gran región, potente y poderosa, si nos integramos y estamos unidos", remarcó.



En la presentación de la revista estuvieron como panelistas, el Ministro de la Presidencia; el analista Hugo Moldiz; el director de la editorial de Correo del Alba, Javier Larraín; el analista argentino, Esteban Diotallevi; la titular de Culturas, Wilma Alanoca; y la embajadora de Venezuela en Bolivia, Cris González.



Por otra parte, el Ministro de la Presidencia felicitó la iniciativa de la revista como un medio alternativo que muestre otra visión de la realidad ante algunos medios y analistas que dan información a partir de las órdenes del imperio norteamericano.