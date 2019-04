Patzi no dejará su cargo por elecciones





12/04/2019 - 07:18:39

El Diario.- El gobernador de La Paz y líder del Movimiento Tercer Sistema - MTS, Félix Patzi, aseguró que no renunciará al cargo departamental para habilitarse como candidato a la Presidencia del Estado, pues argumenta una sentencia constitucional que habilitó a los nueve binomios para los comicios de octubre.



Por mandato de la Constitución Política del Estado - CPE, todos los candidatos a un cargo electivo, como es el caso de la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, deben renunciar a sus funciones públicas al menos tres meses antes del verificativo electoral, con excepción de los mandatarios en ejercicio.



El artículo 238 de la Carta Fundamental, en su parágrafo 3 establece como causa de inelegibilidad a un cargo público electivo: “Quienes ocupen cargos públicos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado a éste , al menos tres meses antes al día de la elección, excepto el Presidente y el Vicepresidente de la República”.



En ese marco, el gobernador paceño, como candidato presidencial del Movimiento Tercer Sistema, junto a los senadores Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez tendrían que dejar sus respectivos cargos para presentarse a las elecciones programadas para el 20 de octubre. Según el artículo referido, la dimisión tendría que ser efectiva hasta el 20 de julio.



Sin embargo, Patzi, hoy mediante un tuit, explicó que no dejará la Gobernación de La Paz, porque las candidaturas ya fueron habilitadas y solo existen dos causales extremas de inhabilitación en la nueva Ley de Organizaciones Políticas.



“Todos los candidatos hemos sido habilitados por Sentencia Constitucional, por lo que respecta a mi persona, no me tocaría renunciar al cargo de gobernador tal como establece el artículo 238 en su parágrafo 3, ya que la Ley 1096 solo inhabilita la muerte o una enfermedad terminal”, escribió.



Si bien Patzi no aclaró a qué sentencia constitucional se refiere, anteriormente ya había señalado a las elecciones primarias como un mecanismo de habilitación vinculante.



El sociólogo aymara cree que existe un vacío jurídico, pues la CPE no establece inhabilitaciones a servidores públicos como candidatos.



En caso que surja una aclaración del TSE sobre este particular, el gobernador tendría que dejar el mando y con ello, la Asamblea Departamental, controlada por el partido gubernamental, opositor a Patzi, tendría potestad para designar a un ejecutivo interino hasta concluir la gestión, en mayo de 2020.