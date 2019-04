Tarija: Entregas y promesas suben de tono a días del 15 de abril







12/04/2019 - 07:17:32

El País.- La vorágine “campañera” de entregas y anuncios en la que se ha convertido la efeméride departamental llega a su fin de semana grande. Desde hoy hasta el lunes se esperan los mayores gestos de unos y otros luego de haber dejado en blanco la fecha que normalmente inaugura las “hostilidades”: Ningún representante del Gobierno llegó a la inauguración de la FexpoTarija.



La ausencia del Vicepresidente Álvaro García Linera, que tradicionalmente se encarga de los dos momentos políticos, no ha sido explicada aunque se atribuye inicialmente a problemas de coordinación de agenda. En cualquier caso, tendrá la oportunidad de resarcirse en la sesión de Honor de la Asamblea Legislativa, programada para el domingo a las 8.00 de la mañana. Desde que se constituyó la Asamblea Departamental con el inicio de la Autonomía y se ordenaron los papeles, el Vicepresidente es quien le ha hablado a Tarija en la fecha emblemática del 15 de abril. En su momento acabó de enterrar la gestión de Lino Condori, su correligionario, con el lapidario “Tarija tiene plata pero le faltan sueños” de 2014, justo en el momento en el que el ex gobernador interino procuraba colocarse para intentar la reelección.



Después tuvo otros momentos “estelares”, pero qué básicamente tuvieron el mismo hilo conductor: los muchos recursos de Tarija y los pocos resultados. Los discursos de García Linera, tanto en las inauguraciones de la Fexpo como en la sesión de Honor, contribuyeron a dimensionar la crisis que quedó en el departamento después de la caída de los precios de los hidrocarburos, incluso el año pasado – 2018 – hizo un guiño a la recuperación que fue muy bien recibida por las autoridades de la Gobernación.



Para este 2019 políticos de uno y otro bando esperan un mensaje con tinte electoral. La baza del Movimiento Al Socialismo, dicen, es básicamente la estabilidad económica frente a cualquier cambio de Gobierno. En ese entendido, Tarija es un campo de pruebas, pues será además el departamento que más rápidamente padezca la caída de volúmenes exportados a Brasil y Argentina. Los anuncios de fideicomisos y los proyectos de inversión que priorizan el empleo a corto plazo, como el de los barrios anunciado ayer, son medidas urgentes para evitar que se frene la inversión.



En lo discursivo, tanto el subgobernador de Cercado Johnny Torres, como el alcalde Rodrigo Paz como el Gobernador Adrián Oliva coincidieron en la FexpoTarija sobre la articulación público – privada y cada cual puso su grado de distancia con el Gobierno Nacional. Para la sesión de Honor solo el Gobernador Adrián Oliva tendrá voz.



Las entregas



El otro territorio de disputa es el de las entregas de obras, y en su defecto, el de los anuncios, aunque estos últimos están cada vez más infravalorados.



Los servicios de comunicación del Gobierno informan que hoy llega el Presidente Evo Morales para entregar junto al alcalde Rodrigo Paz el Mercado Bolívar – que lleva meses esperando su inauguración – y el Centro de Salud 15 de Noviembre – que lleva algunas semanas funcionando -. Se esperan otros anuncios con el INRA el sábado y la llegada a Bermejo para inaugurar oficialmente la sala de hemodiálisis.



La agenda le permitirá al alcalde Rodrigo Paz “escalar” posiciones junto al Presidente Evo Morales. Morales, sin embargo, corre una vez más el riesgo de ser cuestionado luego de que el MAS Tarija pusiera las expectativas tan altas: Álvaro Ruíz, alcalde de Uriondo y presidente de la FAM informó que se entregarían 150 obras, y salvo que se considere cada una de las viviendas sociales entregadas individualmente (72 en Cercado y 46 en Yacuiba), mucho tendrá que elevar el ritmo en el último tramo de abril para llegar a esa cifra.



En términos cualitativos, la Gobernación ha entregado el tramo San Jacinto – Temporal – Matadero (aún con el tramo de Aasana sin completar) y sobre todo, los últimos 15 kilómetros que unen virtualmente al Chaco con Tarija.



Respecto a los anuncios, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ha anunciado la licitación del tramo Choere – Acheral, esta vez sí, el último tramo sin asfaltar hasta Caraparí. También en lugar privilegiado se ubican los anuncios de la Unidad de Proyectos Especiales, que junto al Gobierno Municipal iniciarán hasta cuatro escuelas en esta recta final de campaña. Este anuncio le ha costado al Alcalde críticas de parte de las autoridades masistas, que consideran que critica la gestión de Evo Morales y la relación con el Gobierno mientras se aprovecha políticamente de sus obras, como señaló la asambleísta Sara Armella.



Sin duda el mes es todavía largo, y la “pelea” no ha terminado.