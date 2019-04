Costas revela que Samuel insistió en ser candidato







12/04/2019 - 07:14:31

Correo del Sur.- El gobernador cruceño y líder de Demócratas, Rubén Costas, reveló algunos detalles de la ruptura con Unidad Nacional. Señaló que Samuel Doria Medina quería ser candidato a presidente y por ello rechazó la propuesta de que Soledad Chapetón sea la postulante a vicepresidenta.



“Cuando Samuel Doria Medina nos dice hagamos una alianza sin condiciones y cuando fuimos a la alianza con Samuel e hicimos Bolivia Dice No, después nos presiona para ser él el candidato y nosotros le dijimos que no era el tiempo de él, le dije yo”, contó Costas a La Razón digital.



“Creo que Samuel esperaba que por cansancio, por temor, íbamos a nombrarlo, pero no era su tiempo ni era mi tiempo y esa es la realidad y no vale ni Rubén ni Samuel cuando debemos hacer las cosas con sentido común”, insistió.