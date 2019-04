Sinosteel convoca a personal para iniciar planta Mutún en mayo







12/04/2019 - 07:06:06

Los Tiempos.- El inicio de la construcción de la planta siderúrgica Mutún está previsto para mayo, por lo que la empresa china Sinosteel, encargada de la ejecución del proyecto, realizó hace al menos dos semanas el primer requerimiento de personal, poniendo a disposición 39 puestos de trabajo, informó el presidente de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), Jesús Lara.



Sin embargo, existen conflictos al interior de la ESM a raíz del reclamo de un grupo de extrabajadores sindicalizados que el miércoles pasado bloquearon la carretera que conecta con Brasil exigiendo la renuncia de Lara.



La ejecución del proyecto consta de cinco etapas que son el diseño, construcción, montaje, puesta en marcha y operación de la siderúrgica. Según Lara, Sinosteel ya entregó los informes correspondientes al diseño y se espera que hasta fin de mes, de acuerdo al cronograma, entregue los estudios de ingeniería.



“Con ello ya hasta mayo estaríamos iniciando obras en Puerto Suárez con la planta siderúrgica”, explicó el presidente de la ESM.



Lara también informó que la empresa ejecutora realizó hace unas dos semanas el primer requerimiento de personal al Ministerio de Trabajo en Puerto Suárez, entidad que creó una bolsa de empleo que permite recibir las hojas de vida de las personas interesadas en trabajar en el proyecto.



“Sinosteel ya hizo un requerimiento de 39 personas para los trabajos iniciales. Ellos indican que los trabajos iniciales consistirán en la apertura de caminos y la construcción del campamento y después ya las obras mismas en la siderúrgica”, explicó.



Aunque la ejecución del proyecto avanza dentro de los plazos establecidos, existen reclamos del Sindicato de Trabajadores Mineros del Mutún que exigen la destitución de Lara y el inicio de una auditoría externa en la ESM. A decir de Alex Camacho, dirigente del sindicato, el presidente de la empresa siderúrgica incumplió con sus compromisos relacionados a la reposición de fuentes laborales, además de vulnerar derechos de los trabajadores e intentar dividir el sindicato.



El miércoles el sindicato bloqueó la carretera que conecta con Brasil, a la altura de Puerto Suárez, pero la medida fue suspendida a media mañana tras una intervención policial.



Camacho anunció que las movilizaciones continuarán y que no se descarta retomar el bloqueo de la mencionada carretera, toda vez que las demandas de este sindicato son respaldadas por la Confederación de Trabajadores Mineros de Bolivia.



Camacho señaló que las próximas medidas a tomar serán definidas el próximo martes en un ampliado de la Central Obrera Regional (COR) de la provincia Germán Busch. “Cualquier cosa que pase como sindicato va a ser totalmente responsabilidad del ministro de Minería, César Navarro”, agregó.



GOBERNACIÓN PIDE NO POLITIZAR



El director de la ESM por la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, considera que el pedido de renuncia del presidente de la ESM, Jesús Lara, tiene tinte político antes que técnico, ya que Lara realiza un trabajo de procedimientos complejos al tratarse de una inversión de 546 millones de dólares.



Por consiguiente, dijo que el pedido de renuncia en este momento no es aconsejable y que no tiene ningún asidero, y que la Gobernación hará una estricta labor de fiscalización al proyecto.